От изнуряющего зноя до шквалов с градом: синоптик дал жаркий прогноз на лето

Синоптик дал жаркий прогноз на лето / УНИАН

В Украине лето начнется с жары, а к середине первой декады июня температура снизится, прогнозируются небольшие кратковременные дожди.

Как рассказал народный синоптик Владимир Деркач, в середине июня ожидаются дожди со шквалами и градом. В конце месяца будет тепло, но не жарко.

В материале на polissia.net синоптик подчеркнул, что погода в Украине во втором месяце лета будет характеризоваться настоящим летним теплом, осадков не предвидится. Он прогнозирует не сильные осадки в середине июля. По его словам, в первые дни последней декады месяца ожидается незначительное снижение температуры и дожди, после этого украинцев будет радовать настоящая летняя погода.

Деркач добавил, что в первые десять дней августа стоит ожидать умеренное тепло с кратковременными дождями. Народный синоптик предупредил, что в середине месяца также возможны небольшие кратковременные дожди. По его прогнозу, в последнюю неделю августа температура начнет понемногу опускаться, но осадков в Украине не прогнозируется.

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Напомним, ранее был опубликован пугающий прогноз погоды в Украине.