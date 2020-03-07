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Главный таможенник Украины Нефедов написал заявление об отставке: кто заменит

7 марта 2020, 17:33

Александр Дубинский отметил, что Нефедов уходит по собственному желанию

Максим Нефедов
Максим Нефедов / УНИАН

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов написал заявление об отставке. По слова народного депутата о партии Слуга народа Александра Дубинского, главный таможенник уходит по собственному желанию.

"Дегомосексуализация правительства продолжается. Нефедов написал заявление по собственному желанию.", - сообщил нардеп в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что следующим руководителем украинской таможни может стать Макаренко. Вероятно речь идет об Анатолии Макаренко, который уже возглавлял таможню в 2009 – 2010 годах.

Стоит отметить, что сам Максим Нефедов пока что не прокомментировал данную информацию, также слова Дубинского еще не подтвердил ни один официальный источник.

Как ранее сообщал Главред, глава Таможенной службы Украины Максим Нефедов заверил, что не намерен держаться за свой высокий и пост и готов его при первой необходимости покинуть, если новый Кабмин не поддержит его реформы в отрасли.

Максим Нефедов таможня отставка Александр Дубинский новости Украины
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