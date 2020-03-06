Главный таможенник Нефедов заявил о готовности уйти в отставку

Нефедов готов покинуть пост хоть завтра / УНИАН

Глава Таможенной службы Украины Максим Нефедов заверил, что не намерен держаться за свой высокий и пост и готов его при первой необходимости покинуть, если новый Кабмин не поддержит его реформы в отрасли.

В интервью радио НВ чиновник сообщил, что он уже договорился о встрече с новым премьер-министром и министром финансов. В рамках диалога стороны решат, смогут ли дальше работать, как одна команда.

По словам Нефедова, юридическая процедура позволяет после смены правительства в течение четырех месяцев есть менять глав центральных органов исполнительной власти.

"Точно могу сказать, что я не буду держаться за кресло. Если будет понятно, что там нет химии и нет взаимного доверия или нет общего видения относительно тех планов реформ, которые я описывал, когда приходил на эту должность, то, конечно, я готов и сам уйти", - заявил глава Гостаможслужбы.

На данное заявление отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы проанализировать детально, во-первых, причины невыполнения бюджета на таможне за первые два месяца, во-вторых, мы ищем источники и направления, по которым мы в первом квартале выполним бюджет - это первоочередная задача", - сказал он в эфире программы Свобода слова.

По словам премьера, его команда уже начала работу над уадитом данной отрасли, и после получения информации она будет озвучена публично.

Напомним, Нефедов провел интересный вечер на закрытой вечеринке в столичном клубе Queen, который славится дорогими развлечениями для взрослых.

Как ранее сообщалось, глава таможни женился в августе минувшего года. Нефедов и его избранница Яна Калмыкова воспользовались услугой Министерства юстиции брак за сутки. Ранее СМИ писали, что Максим Нефедов живет со своей возлюбленной Яной Калмыковой в гражданском браке.

К слову, Кабмин назначил Нефедова главой Государственной таможенной службы 5 июля.