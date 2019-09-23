Хороший и пушистый, как ты: "доктор смерть" схлестнулась с Нефедовым

Ульяна Супрун / УНИАН

Новый руководитель Государственной фискальной службы Максим Нефедов схлестнулся с бывшей исполняющей обязанности главы Минздрава Ульяной Супрун. Скандал разгорелся в Facebook. Его причиной стали различные взгляды на законопроект о перезагрузке власти, который упрощает увольнение чиновников.

Так, Супрун яро выступила против документа, потому что он противоречит европейскому законодательству и ставит под удар добросовестных чиновников, а Нефедов поддержал инициативу.

"Это позволит политикам решать вопросы в госслужбе. Это неправильно... А если не будет такого "хорошего и пушистого", как ты? И они тогда могут заменить всех тех, кого ты назначил?" – предостерегла Супрун главу ГФС.

В свою очередь, Нефедов заявил, что это позволит очистить госструктуры от коррупционеров, и обвинил Супрун в попытке выгородить своих коллег.

"То есть, пусть лучше остаются коррупционеры, лишь бы потом не уволили хороших людей? Странная идея... Я понимаю, что тебе хочется защитить пару десятков людей в Минздраве", – ответил главный фискал.