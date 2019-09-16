Дважды случайно напали: Супрун пожаловалась на избиение мужа и угрозы

Ульяна Супрун / УНИАН

Бывшая исполняющая обязанности министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун поделилась неприятными воспоминаниями об угрозах в SMS и избиении мужа пока она руководила Минздравом. Об этом экс-чиновница рассказала в интервью Украинской правде.

По словам Супрун, SMS-сообщения с угрозами получила она, ее муж, тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман и три министра после отказа Кабинета министров вернуть на должность уволенного ректора Национальмого медуниверситета Екатерину Амосову. Кроме того, экс-глава Минздрава заявила, что "люди мужа Амосовой" дважды избили ее мужа.

"Мой муж получал такие SMS. На нас напала группа людей, моего мужа физически избили... Когда мы пошли в СБУ и об этом рассказали, нам сказали, что это люди мужа Амосовой и в СБУ уже знают, как они работают. Что банде молодых людей доплачивают за то, что они так ходят и на кого-то "случайно" нападают", - рассказала Супрун.

При этом она отметила, что отказалась от охраны, потому что ее не запугать.

"Это их цель - запугать. Марк знает, что вместо того, чтобы испугаться, я еще более упорно это делала. Потому что это неправильно, как они обращаются с людьми", - подчеркнула бывшая чиновница.

Также Супрун отметила, что уволить ректоров Одесского медуниверситета и Национального медицинского университета имени Александра Богомольца "было тяжело", но "они явные коррупционеры".

Напомним, что ранее бывшая глава Миздрава Ульяна Супрун заявила, что народный депутат от фракции Слуга народа и основатель клиники Борис Михаил Радуцкий не имеет системного плана развития медицины, и в целом уровень его знаний и умений – низкий.