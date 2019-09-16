Супрун ткнула новому Кабмину в грубую ошибку

Бывшая чиновница от Минздрава возмутилась, что новое правительство не транслирует свои заседания.
Бывшая глава Минздрава Уляна Супрун, которая ранее размазала по стенке "страшную" Богатыреву, заявила, что на заседаниях правительства Владимира Гройсмана министры часто сидели в телефонах не потому, что листали Facebook, а потому что обсуждали слова докладчиков.
"Когда мы сидим на Кабмине, и кто докладывает, вы видите, что мы в телефонах. Но мы не сидим тогда в Facebook. Мы общаемся между собой, чтобы комментировать то, что говорят. Иногда, если были какие-то проблемы, мы премьеру Гройсману писали. Когда он читал телефон, то от нас, чтобы мы его не перебивали. У нас был свой чат в whatsapp, - рассказала Супрун.
В то же время Супрун возмутилась, что новое правительство не транслирует свои заседания.
"Сейчас перестали транслировать заседание Кабмина. Думаю, это ошибка. Я даже не знала до прошлой среды, уволили нас, или нет, аж до пресс-конференции и когда опубликовали документы", - высказалась Супрун.
Экс-чиновница от Минздрава убеждена, что "должны транслировать комитеты, потому что именно там обсуждают спорные вопросы".
"Скажем, Министерство финансов не согласовывает документ, а на комитете согласовывают подробно, почему и как. Когда мы не могли на закрытых совещаниях договориться, обсуждение переходило на публичную часть. И иногда там удавалось заблокировать то, что было неправильным", - сказала Супрун, передает УП.
Читайте также"Еб*нутая Супрун": Москаль рассказал, за что обложил матом экс-главу МинздраваНапомним, 4 сентября, в среду, Кабинет министров Украины на своем заседании уволил с должности первого заместителя министра здравоохранения Уляну Супрун.
"Была уволена Уляна Супрун и много других заместителей", - сказал журналистам народный депутат Алексей Гончаренко.
В тот же день Супрун прокомментировала свой уход из Минздрава знаменитой фразой. "Человек в центре внимания системы здравоохранения, доступ к качественным и эффективным лекарствам и медицинским услугам, возврат достоинства к врачам, медсестрам и пациентам - это то, что было нашими главными целями в ежедневной работе все эти три года. Нашей команде удалось сделать очень много. Это реальные ощутимые изменения для миллионов украинцев. Но впереди еще больше, и мы ни в коем случае не собираемся останавливаться. I’ll be back", - написала в соцсети главная советчица страны.