Супрун ткнула новому Кабмину в грубую ошибку

Ульяна Супрун / УНИАН

Бывшая глава Минздрава Уляна Супрун, которая ранее размазала по стенке "страшную" Богатыреву, заявила, что на заседаниях правительства Владимира Гройсмана министры часто сидели в телефонах не потому, что листали Facebook, а потому что обсуждали слова докладчиков.

"Когда мы сидим на Кабмине, и кто докладывает, вы видите, что мы в телефонах. Но мы не сидим тогда в Facebook. Мы общаемся между собой, чтобы комментировать то, что говорят. Иногда, если были какие-то проблемы, мы премьеру Гройсману писали. Когда он читал телефон, то от нас, чтобы мы его не перебивали. У нас был свой чат в whatsapp, - рассказала Супрун.

В то же время Супрун возмутилась, что новое правительство не транслирует свои заседания.

"Сейчас перестали транслировать заседание Кабмина. Думаю, это ошибка. Я даже не знала до прошлой среды, уволили нас, или нет, аж до пресс-конференции и когда опубликовали документы", - высказалась Супрун.

Экс-чиновница от Минздрава убеждена, что "должны транслировать комитеты, потому что именно там обсуждают спорные вопросы".

"Скажем, Министерство финансов не согласовывает документ, а на комитете согласовывают подробно, почему и как. Когда мы не могли на закрытых совещаниях договориться, обсуждение переходило на публичную часть. И иногда там удавалось заблокировать то, что было неправильным", - сказала Супрун, передает УП.

Читайте также"Еб*нутая Супрун": Москаль рассказал, за что обложил матом экс-главу МинздраваНапомним, 4 сентября, в среду, Кабинет министров Украины на своем заседании уволил с должности первого заместителя министра здравоохранения Уляну Супрун.

"Была уволена Уляна Супрун и много других заместителей", - сказал журналистам народный депутат Алексей Гончаренко.

В тот же день Супрун прокомментировала свой уход из Минздрава знаменитой фразой. "Человек в центре внимания системы здравоохранения, доступ к качественным и эффективным лекарствам и медицинским услугам, возврат достоинства к врачам, медсестрам и пациентам - это то, что было нашими главными целями в ежедневной работе все эти три года. Нашей команде удалось сделать очень много. Это реальные ощутимые изменения для миллионов украинцев. Но впереди еще больше, и мы ни в коем случае не собираемся останавливаться. I’ll be back", - написала в соцсети главная советчица страны.