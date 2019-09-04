Супрун прокомментировала свой уход из Минздрава знаменитой фразой

Ульяна Супрун прокомментировала свое увольнение / УНИАН

Бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун прокомментировала свое увольнение Кабмином с должности.

Кроме того, с постов замминистра были уволены Павел Ковтонюк и Александр Линчевский, подтвердила Супрун на своей странице в Facebook.

Она назвала свои главные цели работы, которые были на посту и.о. министра МОЗ.

"Человек в центре внимания системы здравоохранения, доступ к качественным и эффективным лекарствам и медицинским услугам, возврат достоинства к врачам, медсестрам и пациентам - это то, что было нашими главными целями в ежедневной работе все эти три года. Нашей команде удалось сделать очень много. Это реальные ощутимые изменения для миллионов украинцев. Но впереди еще больше, и мы ни в коем случае не собираемся останавливаться. I’ll be back", - написала главная советчица страны.

Свой пост Супрун сопроводила фото-мемом, на котором изображена девочка до похода в первый класс школы, и после окончания учебного дня, сопроводив подписью: "Первый день в МОЗ Украины" и "Окончание работы в МОЗ Украины".

Ранее Ульяна Супрун рассказала, как из-за козней Авакова Украина осталась без медицинского каннабиса.