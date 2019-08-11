Брак за сутки: Нефедова расписал замминистра, опубликованы фото

Глава таможенной службы и его избранница протестировали услугу Минюста.
Председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и его избранницу Яну Калмыкову расписал замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.
Нефедов и Калмыкова воспользовались услугой Министерства юстиции брак за сутки, написал главный таможенник на своей странице в Facebook.
Также чиновник поделился, что купил себе кольцо за час до росписи.
"Протестировали… услугу Министерства юстиции брак за сутки. Нормально получилось, самое сложное, конечно, уговорить невесту… Петухов торжественно все провел в качестве и.о. министра, чувствуется опыт!" - отметил глава таможенной службы.
Ранее СМИ писали, что Максим Нефедов живет со своей возлюбленной Яной Калмыковой в гражданском браке. Напомним, Кабмин назначил Нефедова главой Государственной таможенной службы 5 июля.