Брак за сутки: Нефедова расписал замминистра, опубликованы фото

Максима Нефедова и Яну Калмыкову расписал замминистра юстиции / facebook.com/yana.kalmykova.7

Председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и его избранницу Яну Калмыкову расписал замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

Нефедов и Калмыкова воспользовались услугой Министерства юстиции брак за сутки, написал главный таможенник на своей странице в Facebook.

Также чиновник поделился, что купил себе кольцо за час до росписи.

"Протестировали… услугу Министерства юстиции брак за сутки. Нормально получилось, самое сложное, конечно, уговорить невесту… Петухов торжественно все провел в качестве и.о. министра, чувствуется опыт!" - отметил глава таможенной службы.

Ранее СМИ писали, что Максим Нефедов живет со своей возлюбленной Яной Калмыковой в гражданском браке. Напомним, Кабмин назначил Нефедова главой Государственной таможенной службы 5 июля.