В Украине перестанут ездить электрички: названо точное время

Сегодня в Украине перестанут ездить пригородные поезда / УНИАН

В Украине в среду, 18 марта, с 12:00 из-за пандемии коронавируса из Китая временно перестанут ездить пригородные поезда (электрички).

Сегодня некоторые электрички проследуют по сокращенному маршруту, чтобы успеть завершить движение до 12 часов, сообщили в Укрзализныце.

По ее данным, сегодня большинство поездов не будут курсировать по маршруту.

"С 12 часов 00 минут 18.03.2020 года Укрзализныця также приостанавливает курсирование пригородных поездов...", – отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине из-за коронавируса был введен карантин. Власти, в частности, решили отменить все международные регулярные пассажирские рейсы (авиа-, железнодорожные и автобусные). Также принято решение временно прекратить внутренние перевозки пассажиров железнодорожным транспортом.

Ранее стало известно, что 18 марта с 12:00 из-за китайского вируса с Киевом будет приостановлено межобластное, междугороднее и пригородное сообщение. В столицу не сможет въехать общественный транспорт.