500 долларов или обмен на "Ланос": украинцы начали продавать технику оккупанта

Украинцы продают брошенную технику войск РФ / скриншот

Российская армия несет значительные потери в бою с ВСУ. С каждым днем все больше и больше вражеской техники становятся "трофеями" украинцев.

Если брошенная техника повреждена, то ее можно разобрать на металлолом. Или выставить на продажу.

Один из таких выставили на продажу на сайте auto.ria. Гусеничный бронетранспортер (вероятно БТР-50) назвали МТЗ 100 MTLB и продавали в разделе "другая строительная техника".

"Можно на запчасти или на лом. Пробег по Украине минимальный. Не битый, не крашенный, есть небольшое отверстие от снаряда. Внутри есть неприятный запах от дохлой русни, но это можно исправить химчисткой. Был ввезен нелегально, поэтому нерастаможен", – говорится в описании к посту.

За него просили 500 долларов или обмен на "Ланос".

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Отметим, что объявление уже неактивно.

Ранее мы писали, что в Новом Буге Николаевской области в плен сдался молодой военный РФ. На видео, которое опубликовали в Сети, показано, что местные жители напоили парня, которому на вид около 20 лет, горячим чаем, накормили пирожками, и дали позвонить маме.

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