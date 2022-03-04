В 25 километрах от Киева сосредоточилась большая колонна техники

Войска России / Reuters

По данным Пентагона в 25 километрах от столицы наблюдается большая колона вражеской техники.

Отмечается, что колонна стоит на месте и не двигается. Она была замедленна обороной украинской армии. Об этом пишет УНИАН.

Наиболее сложные направления на данный момент это Чернигов, Харьков. Также наступление оккупационных войск продолжается на юге.

Мариуполь остается под контролем Вооруженных сил Украины, а признаков приближающейся атаки на Одессу пока не наблюдается.

Ранее Главред сообщал, что мэр Мариуполя запросил зеленый коридор для эвакуации населения. Город на грани гуманитарной катастрофы.

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Также мы сообщали, что херсонцы вышли на улицы с украинскими флагами и сорвали митинг в поддержку ХНР.

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