"Мариуполь стирают с лица земли", - мэр города просит зеленый коридор

Вадим Бойченко / УНИАН

Пятый день Мариуполь находится под обстрелом российских оккупантов. Город остался без воды, тепла и света. В больницах около трехсот раненых. В городе – гуманитарная катастрофа.

Об этом заявил глава Мариуполя Вадим Бойченко в эфире украинских телеканалов.

Он отметил, что город в течении пяти дней находится под беспрерывными обстрелами. Происходит уничтожение жилой инфраструктуры Градами, авиацией и гаубицами. У мирного населения заканчиваются запасы продовольствия и медикаменты.

Более трехсот человек раненых, но помощь им предоставить сложно, так как больницы тоже под обстрелом.

"Мы уже кричим на всех уровнях: Вооруженным силам Украины нужна помощь. Наши героические воины, полк "Азов", Национальная гвардия, морская пехота, полиция – уже все сражаются за рубежи нашей родины.

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Бойченко подчеркнул, что на данный момент городу необходимы и "зеленый коридор" и военная помощь.

"Я прошу, я умоляю про поддержку городу Мариуполю", - отметил городской глава и подчеркнул, что "возможно у российской стороны есть желание стереть Мариуполь с лица земли".

Ранее Главред писал, что в ночное время под Мариуполем оккупанты закапывают трупы солдат и офицеров.

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