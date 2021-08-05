Асфальт просто смыло: в Хмельницком мощный ливень затопил улицы и дома

В Хмельницком затопило улицы после дождя / ye.ua

В Хмельницком в результате непогоды повалены деревья, подтоплены улицы, частные дома и подвалы многоэтажек.

Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области, вечером 4 августа в Хмельницком прошел сильный ливень, который сопровождался шквальным ветром 20 м/с.

Всю ночь бойцы ГСЧС работали над ликвидацией последствий непогоды на территории города. Им пришлось 5 раз распиливать поваленные деревья, которые перекрывали движение автотранспорта и мешали людям на тротуарах.

Кроме того, сильный ливень повлек значительные подтопления частных домовладений, улиц Хмельницкого и подвалов многоэтажек.

/ ye.ua

"Начиная с 16:00 4 августа и до 7:00 5 августа, спасатели с помощью мотопомп и пожарных автомобилей откачали более 4200 кубических метров воды", - говорится в сообщении.

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/ ye.ua

Всего на ликвидацию последствий непогоды от ГСЧС привлекалось 14 единиц техники и 52 спасателя. Вследствие непогоды травмированных и погибших нет.

/ ye.ua

Как уточняет местное издание Ye.ua, в результате удара стихии часть улиц и придомовых территорий оказалась под водой, в которой местами едва не плавали автомобили, в некоторых местах даже размыло дорогу.

/ dsns.gov.ua

В городской мэрии отметили, что из-за повышения уровня воды в Южном Буге произошло последующее затопление водоотводных каналов.

Отмечается, что некоторые коллекторы затопило и вода под большим давлением пошла вверх. Как следствие, вблизи смотровых колодцев она зашла под асфальтобетон и подняла его.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев накрыл мощный ливень, при этом буквально за 30 минут выпало 18 мм осадков, что эквивалентно почти недельной норме осадков.

Чрезвычайное количество осадков за малый промежуток времени привело к кратковременному подтоплению участков улиц и тротуаров, закрывались станции метро.