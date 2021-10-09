"Болезненный удар": Киев анонсировал ответ на газовую сделку Венгрии и РФ

В Киеве анонсировали ответ на газовое соглашение Венгрии и РФ / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал об ответных шагах Киева после заключения нового газового контракта между Венгрией и российским Газпромом о поставках газа в обход Украины.

Как подчеркнул он в интервью ТСН, Украина готовит план действий в ответ на сделку Москвы и Будапешта.

"Это был болезненный удар по ряду причин. И мы ответили. Сейчас мы анализируем с точки зрения экономики и безопасности последствия произошедшего и формируем конкретный план действий в ответ", — сказал Кулеба.

На вопрос о том, обсуждался ли этот договор с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу, украинский министр сказал, что стороны "уделили значительное внимание сотрудничеству" между двумя странами в сфере энергетики, в том числе и газа, рассмотрев "весь комплекс вопросов".

"Я сейчас останусь более дипломатичным. Но однозначно эта тема у нас среди приоритетов. Мы ищем решения, которые будут соответствовать интересам украинского энергообеспечения", — добавил Кулеба.

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Газовый спор Украины и Венгрии: в чем причина

27 сентября Венгрия подписала в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном Газпром на поставку газа в обход Украины.Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания этого контракта между Венгрией и Россией.

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания Венгрией и Россией долгосрочного контракта о поставках газа в обход Украины.

Кроме того, украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.