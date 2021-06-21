Будапешт выдвинул Киеву новое обвинение из-за "списка врагов" на Миротворце

Петер Сийярто / Фото: Reuters

Официальный Будапешт заявил об угрозе для венгерских евродепутатов, которые внесены в список украинского сайта Миротворец.

Как заявил во время дебатов в ПАСЕ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, внесенные в список Миротворца проживающие в Украине венгры находятся в опасности, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что глава МИД Венгрии прокомментировал вопрос его однопартийца, венгерского депутата Барни Зигмонда, который попросил прокомментировать ситуацию с правами венгров в Украине.

При этом Сийярто назвал существование сайта Миротворец отдельной проблемой.

"Миротворец – список врагов, которые должны быть наказаны", - пояснил венгерский министр членам ПАСЕ.

"Я и сам в этом списке, но для меня это не проблема, меня защищает контртеррористическая служба Венгрии. Но те, кто живут в Украине, имеют больше оснований бояться", - подчеркнул он.

Сийярто считает, что существование сайта Миротворец якобы создает угрозы для евродепутата Андреи Бочкор, происхождением из Берегова, которая была избрана в ЕП по венгерской квоте.

"Есть евродепутат, которая боится вернуться домой на рождественские праздники из-за того, что она в этом списке и не защищена", - заверил министр.

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Напомним, в ноябре 2020 года в Закарпатской области новоизбранные депутаты Сюртовской ОТГ вместе с председателем громады после присяги хором исполнили гимн Венгрии.

Позднее Служба безопасности Украины начала проверять информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины Ужгородского района Закарпатской области, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.

В декабре 2020 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время заседания Совета Европейского Союза пожаловался на Украину. Жалобы касались ситуации с венгерским национальным меньшинством на Закарпатье.