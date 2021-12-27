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"Чемодан некуда положить": украинка в поезде "Укрзализныци" нашла уголь под полкой

27 декабря 2021, 15:16

Удивленной пассажирке проводнице объяснила, что таким образом они хранят топливо для отопления поезда. И предложила девушке пакет для ее багажа.

Уголь, УЗ
Украинка в поезде "Укрзализныци" нашла уголь под полкой / facebook.com

Пассажирка одного из поездов "Укрзализныци" обнаружила остатки угля в отсеке для багажа под нижней полкой в вагоне. Об этом сообщил пользователь Игорь Грумидский на своей странице в социальной сети Facebook.

Удивленной пассажирке проводнице объяснила, что таким образом они хранят топливо для отопления поезда. И предложила девушке пакет для ее багажа.

"И такое мы можем! В одном из купе в отделе для чемоданов пассажиров девушка обнаружила остатки угля. Проводница объяснила, что таким образом хранится горючее для отопления вагона и предложила женщине пакет для ее багажа", ‒ написал Грумидский.

Причем в комментариях один из пользователем утверждал, что у "Укрзализныци" вообще нет отдельного места для хранения угля.

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Напомним, ранее известная украинская актриса и активистка Римма Зюбина поделилась впечатлениями от поездки в поезде "Укрзализныци" по маршруту Херсон-Киев и возмутилась уровнем предоставления услуг для пассажиров.

Зюбина рассказала, что она приобрела билет в вагон первого класса, однако оказалось, что это был обычный купейный вагон. Время в пути – почти восемь часов, стоимость билета – 500 гривен, сидеть все это время там слишком неудобно, отмечает актриса.

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