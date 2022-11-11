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"Другого пути нет": полковник в отставке рассказал, придется ли ВСУ добивать врага в Москве

11 ноября 2022, 13:56

Начштаба УДА отметил, что эта война уже перенеслась на территорию России, поскольку там сейчас происходит уничтожение вражеской техники и военных баз.

Херсон, Сергей Ильницкий, Путин
Эта война уже перенеслась на территорию России / коллаж: Reuters, Людмила Денисова, пресс-служба УДА

Начальник штаба Украинской добровольческой армии, руководитель Движения сопротивления Юг УДА полковник в отставке Сергей Ильницкий ("Сокол") заявил, что у Украины нет другого пути, кроме победы над врагом. Поэтому все оккупированные территории будут освобождены Вооруженными силами Украины. Об этом Ильницкий рассказал в эксклюзивном интервью Главреду.

"Для нас, для воинов и защитников Украины, другого пути, кроме победы, нет. Мы слишком много потеряли за восемь лет, а особенно за последние девять месяцев... Другого пути, кроме освобождения всех оккупированных Россией территорий, для нас не существует", - сказал полковник.

Также Ильницкий ответил на вопрос о том, придется ли ВСУ добивать врага в Москве. По его словам, Украине чужого не надо, а потому это маловероятно.

"Нам это не нужно. Нам нужно свое, а чужого нам не надо", - подчеркнул он.

В то же время начштаба УДА отметил, что эта война уже перенеслась на территорию России, поскольку там сейчас происходит уничтожение вражеской техники и военных баз. "О Крыме при этом речь не идет, потому что Крым – это Украина", - подчеркнул Ильницкий.

Он также высказал мнение о том, что ждет Россию после этой войны. По его словам, РФ ждет то же, что произошло в свое время с СССР – полный распад страны на самостоятельные государства, которые будут иметь своих президентов и будут свободно жить, независимо от того, что будет происходить в России и кто ею будет руководить.

Как отметил Ильницкий, нынешняя власть РФ обязательно понесет ответственность за все совершенные преступления против Украины.

"Представители нынешней российской власти будут отвечать перед гражданами своей же страны за то, что россияне вынуждены бежать в другие страны и прятаться, это позор. Придет время и россияне будут вспоминать Путина и его режим с проклятиями", - резюмировал он.

Путина и его приспешников ждет Гаага

Напомним, что парламент Нидерландов поддержал решение о создании специального трибунала в Гааге для РФ. Если трибунал будет создан, то это будет означать судебное преследование российских военных и политических лидеров за вторжение в Украину.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс уверен, что первые судебные процессы против российских военных преступников в Гааге начнутся уже в этом году. Кроме того, кремлевскому диктатору Владимиру Путину также будет предъявлено обвинение Международным судом из-за войны в Украине.

В то же время старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов считает, что пока российская военная группировка не будет разгромлена украинскими войсками, главе РФ Владимиру Путину не грозит Гаагский трибунал, смертная казнь, отстранение от власти или тюремный срок.

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