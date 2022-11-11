"Победа в Херсоне не будет последней": ВСУ могут продолжить контрнаступление зимой - ISW

Прекращение огня даст Кремлю паузу, в которой он отчаянно нуждается / Фото Reuters

Зимняя погода вряд ли остановят контрнаступление Вооруженных сил Украины, при этом может нанести несоразмерный ущерб плохо экипированным российским оккупантам.

Как пишут аналитики Института изучения войны, украинские силы могут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем во время осенних месяцев.

"ISW не считает, что боевые действия в Украине прекратятся или зайдут в тупик из-за зимней погоды, несмотря на ошибочные предположения Запада", - говорится в сообщении.

"Если бой прекратится этой зимой, это будет связано с логистическими проблемами и кульминацией нескольких кампаний с обеих сторон. Российские кампании по захвату пяти областей завершились несколько месяцев назад и войска РФ твердо обороняются на большей части линии фронта", - отмечают аналитики.

Тем временем Украина владеет инициативой и находится в процессе обеспечения крупной победы в Херсоне - она не будет последней, считают эксперты.

Украинские военные официальные лица и кадры из социальных сетей подтверждают, что за последние 24 часа украинские войска достигли успехов на северо-запад, запад и северо-восток от города Херсон и продвинулись до 7 км в некоторых районах.

Россияне пока что отходят организованно, и украинские войска достигают ожидаемых успехов, не разбивая российские силы, как это было во время харьковского контрнаступления.

Украинские удары с августа успешно разрушили российские линии снабжения на западном (правом) берегу, что заставило российские войска отступить и позволит освободить Херсонскую область до реки Днепр в ближайшие дни или недели.

"Вывод российских войск займет определенное время, и бои будут продолжаться по всей Херсонской области, поскольку украинские войска продвигаются вперед и сталкиваются с заранее подготовленными российскими оборонительными линиями, особенно вокруг города Херсона", - подчеркивают аналитики ISW.

Эксперт также считают, что прекращение огня даст Кремлю паузу, в которой он отчаянно нуждается, чтобы восстановить российские силы.

Отступление РФ из Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Аналитики Института изучения войны считают, что отступление российских войск из Херсона на левый берег Днепра - это не ловушка оккупантов, а следствие успешных операций Вооруженных сил Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины могут потратить от пяти дней до двух-трех недель, чтобы полностью освободить Херсон.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Штаты фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. Однако, по его словам, вывод войск, которые насчитывают около 20-30 тысяч человек, может затянуться на дни или даже недели.

Вооруженные силы Украины продвинулись вперед в Херсонской области и освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов. Об этом идет речь в утренней сводке Генерального штаба ВСУ утром 11 ноября.

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