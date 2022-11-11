ВСУ идут вперед на Херсонщине: оккупантов выбили из 12 населенных пунктов

ВСУ продвигаются вперед на Херсонщине / Reuters

Вооруженные силы Украины продвинулись вперед в Херсонской области и освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов.

Об этом идет речь в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в Facebook.

"Силы обороны продолжают освобождение украинских земель. В ходе успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении, 9 ноября этого года, было уволено 12 населенных пунктов", — отмечается в сообщении.

Также публикуется список населенных пунктов Херсонской области, освобожденных ВСУ:

Дудчаны;

Пятихатки;

Борозенское;

Садок;

Безводное;

Ищенка;

Костромка;

Краснолюбецк;

Калиновское;

Бобровый Кут;

Безыменное;

Благодатное.

Новость обновляется.