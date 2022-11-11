ВСУ идут вперед на Херсонщине: оккупантов выбили из 12 населенных пунктов

Силы обороны продолжают освобождение украинских земель.
Вооруженные силы Украины продвинулись вперед в Херсонской области и освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов.
Об этом идет речь в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в Facebook.
"Силы обороны продолжают освобождение украинских земель. В ходе успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении, 9 ноября этого года, было уволено 12 населенных пунктов", — отмечается в сообщении.
Также публикуется список населенных пунктов Херсонской области, освобожденных ВСУ:
Дудчаны;
Пятихатки;
Борозенское;
Садок;
Безводное;
Ищенка;
Костромка;
Краснолюбецк;
Калиновское;
Бобровый Кут;
Безыменное;
Благодатное.
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Автор: Алексей Тесля