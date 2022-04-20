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Пока армия Украины не разгромит войска РФ, Путин вряд ли окажется в тюрьме или Гааге – Илларионов

20 апреля 2022, 05:50

На сроки войны Москвы против Киева может повлиять, в том числе, и завершение каденции президента США Байдена, считает Андрей Илларионов.

Андрей Илларионов
Отстранение Путина от власти в России остается пока маловероятным сценарием - Илларионов / УНІАН

Полный военный разгром Вооруженными силами Украины российской армии и окончание президентской каденции Джо Байдена в США могут стать факторами, которые ограничат сроки проведения войны Москвы против Киева. До тех пор, пока российская военная группировка не будет разгромлена украинскими войсками, главе РФ Владимиру Путину не угрожает Гаагский трибунал, смертная казнь, устранение от власти или тюремный срок. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов.

В чате на Главреде он рассказал о том, что если ВСУ удастся добиться военного разгрома армии России на своей территории, а президентская каденция Байдена в США закончится, война может завершиться быстрее. Сроки ее окончания зависят от этих факторов.

Читайте такжеУкраина с Крымом и Донбассом и решение Путина: генерал США назвал сценарий по войне"Важнейшими факторами, ограничивающими сроки проведения войны в Украине, являются два: полный военный разгром российских сил на территории Украины и завершение каденции нынешнего президента США. Любое из этих событий, произошедшее первым, может оказаться предельным сроком войны в Украине", - отметил эксперт.

Также он считает, что российского президента Владимира Путина вряд ли ожидает Гаагский трибунал, тюрьма, смертная казнь или устранение от власти до тех пор, пока ВСУ не разгромят войска РФ.

"Могут, хотя на данный момент это выглядит маловероятным. По крайней мере до военного разгрома российских войск в Украине", - подчеркнул Андрей Илларионов.

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Илларионов о войне России против Украины

Российский экономист Андрей Илларионов ранее заявил, что если войскам Украины удастся победить российскую армию на поле боя, положение государства в мире серьезно изменится. Подобные НАТО организации будут стремиться к сотрудничеству с Киевом, а сама Украина может стать новым лидером Запада. Украинское государство получит такое влияние в мире, о котором никто никогда даже и не мечтал.

Кроме того, Илларионов полагает, что если рассматривать войну РФ против Украины сквозь призму длительного противостояния, начиная с попытки захвата Тузлы 2003 года и эпизодов военных действий разной интенсивности, можно сделать вывод о присутствии у Киева шансов на возвращение оккупированных Крыма и Донбасса.

По мнению Илларионова, война в Украине не прекратится в ближайшие недели. Даже если украинским войскам удастся отбить наступление российской армии под Изюмом и Гуляйполем, военные действия не завершатся. Вполне возможно, будет новое наступление со стороны России.

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