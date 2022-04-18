Украина обладает шансом вернуть оккупированные Крым и Донбасс – Илларионов

Война России и Украины может затянуться на длительное время, но ее итоги приведут к освобождению украинских территорий – Илларионов / УНІАН

Если рассматривать начало войны России против Украины еще с момента попытки захвата косы Тузла в 2003 году, можно сделать прогноз, согласно которому в результате длительной войны, на годы, включающей разные эпизоды военных действий и изменения их интенсивности, украинскому государству удастся вернуть оккупированные Крым и Донбасс. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов.

В чате на Главреде он рассказал о том, что результатом войны России против Украины действительно может стать возвращение захваченных Крыма и Донбасса под политический контроль Киева.

Читайте такжеЕсли Украина победит на поле боя Россию, она станет новым лидером Запада – Илларионов"Если рассматривать эту войну, как большую войну, которая началась еще в 2003 году попыткой захвата косы Тузла и завершится возвращением контроля Украины над всей территорией страны, то да, это возможно", - считает Илларионов.

По его словам, такая война быстро не завершится. Она может затянуться на долгое время и состоять из нескольких военных эпизодов разной интенсивности. Но все же ее итоги могут привести к деоккупации украинских территорий.

"Однако эта война не закончится через несколько недель или месяцев. Это – долгая война, на годы. Но в результате этой войны, которая может состоять из нескольких эпизодов военных действий различной степени интенсивности, вся территория Украины будет освобождена от оккупации", - подчеркнул Андрей Илларионов.

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Возвращение Крыма и Донбасса в Украину

Политический эксперт Андрей Пионтковский ранее заявил, что если Украина получит нужное Киеву наступательное вооружение, у государства появятся шансы выбить оккупантов с захваченных Крыма и Донбасса. Попытка наступления захватчиков на Донецкую и Луганскую область может завершиться серьезными потерями для россиян и привести к новой линии позиционной борьбы в регионе.

Бывший руководитель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука считает, что Украина может не только оттеснить российские войска на позиции до 24 февраля, но и освободить оккупированные Крым и Донбасс. По его словам, миф о РФ как "второй армии мира" уже разрушен – их можно бить. И уже никто абсолютно не уверен в том, что проблему Москвы можно решать только политическим путем.

Руководитель Объединенного комитета начальников штабов США Майкл Милли сказал о том, что российско-украинская война может быть длительной и изматывающей. По мнению военного, победой Киева может стать восстановление территориальной целостности государства в границах 1991 года (с Крымом и Донбассом, - ред.). Украинцам удалось отбить наступление на Киев, а теперь нужно ждать боевых столкновений на Донбассе.

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