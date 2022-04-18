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Война в Украине не закончится в ближайшие недели: эксперт назвал две причины

18 апреля 2022, 23:58

Военная операция на Донбассе не станет последней, она не решит судьбу войны в Украине.

Андрей Илларионов
Андрей Илларионов / УНІАН

Старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов рассказал, почему война в Украине не закончится в ближайшее время.

"Во-первых, судя по оценкам военных экспертов, операция на востоке Украины уже идёт, как минимум, неделю. И бои там весьма ожесточенные. Данные о потерях боевой техники это подтверждают. Однако боевые действия ещё не достигли того уровня интенсивности, о котором предупреждали неоднократно и который ожидается", - сказал Илларионов во время чата на Главреде.

По его словам, эта военная операция не станет последней, она не решит судьбу войны в Украине.

"Даже если ВСУ удастся отбить с большими потерями новое наступление российских войск под Изюмом и Гуляйполем, война на этом не закончится. Учитывая мировоззренческое состояние Путина, с моей точки зрения, следует ожидать других кампаний и новых наступлений, а также других технологий атак. Нет перспектив того, что война в Украине закончится в ближайшие недели – все это будет продолжаться гораздо дольше", - сказал эксперт.

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Возвращение Крыма и Донбасса в Украину

Политический эксперт Андрей Пионтковский ранее заявил, что если Украина получит нужное Киеву наступательное вооружение, у государства появятся шансы выбить оккупантов с захваченных Крыма и Донбасса. Попытка наступления захватчиков на Донецкую и Луганскую область может завершиться серьезными потерями для россиян и привести к новой линии позиционной борьбы в регионе.

Бывший руководитель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука считает, что Украина может не только оттеснить российские войска на позиции до 24 февраля, но и освободить оккупированные Крым и Донбасс. По его словам, миф о РФ как "второй армии мира" уже разрушен – их можно бить. И уже никто абсолютно не уверен в том, что проблему Москвы можно решать только политическим путем.

Руководитель Объединенного комитета начальников штабов США Майкл Милли сказал о том, что российско-украинская война может быть длительной и изматывающей. По мнению военного, победой Киева может стать восстановление территориальной целостности государства в границах 1991 года (с Крымом и Донбассом, - ред.). Украинцам удалось отбить наступление на Киев, а теперь нужно ждать боевых столкновений на Донбассе.

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