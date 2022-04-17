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Если Украина победит на поле боя Россию, она станет новым лидером Запада – Илларионов

17 апреля 2022, 04:50

Украина в ходе войны против РФ занимает уже совершенно новое положение в мире и Европе, считает российский экономист Андрей Илларионов.

Андрей Илларионов
Весь мир может увидеть, что Украина победила вторую армию мира – Илларионов / УНІАН

В осторожных прогнозах можно было моделировать, что Украина в случае полномасштабной войны с Россией будет оставлена наедине с агрессором, но не с точки зрения поставок оружия и помощи. Предположение также включало позицию, согласно которой в подобной ситуации Киев может не сразу и большой ценой, но одержать победу над Москвой. Теперь становится понятно, что если украинцы победят россиян на поле боя, положение государства в мире кардинально изменится. Украина станет лидером Запада, с ней будет стремиться сотрудничать НАТО. Украинское государство может занять такую роль в мировом сообществе, о которой никто и никогда не мечтал. Об этом заявил экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов.

В чате на Главреде он рассказал о том, что еще недавно сложно было представить, чтобы президент Украина Зеленский отказался принимать в Киеве президента Германии Штайнмайера. Но положение украинского государства в мире в ходе войны против России абсолютно изменилось.

По словам эксперта, он с осторожностью моделировал ситуацию, при которой Россия нападет на Украину. Предполагалось, что Киев будет воевать в одиночку против Москвы, однако западное сообщество окажет военную поддержку. И теперь становится понятно: если Украина одержит победу в войне с Россией, то ее положение в мировом сообществе очень сильно изменится. Тот же Североатлантический альянс будет стремиться к сотрудничеству с украинским государством.

Смотрите видео ТСН – Зеленский призвал мир дать Украине оружие, чтобы победить зло в виде России

Читайте такжеНа 51-е сутки Россия проиграла войну, вопрос - в оформлении поражения, - Арестович"В свое время эту часть я пытался аккуратно предсказать, сказав в начале 2022 года, что, если такого рода война действительно произойдет, есть серьезные основания полагать, что Украина будет оставлена в одиночку, по крайней мере, с точки зрения ведения непосредственных военных действий, а не с точки зрения поставок вооружения и помощи. Но в том случае, если Украина будет вести эту войну в одиночку, она не сразу и большой ценой может одержать победу над российскими войсками. И в случае, если это произойдет, положение Украины в современном мире радикально изменится, и тогда не Украина будет стремиться в НАТО, а НАТО будет стремиться к Украине, потому что весь мир увидит, что она смогла практически сама победить армию, которая называется второй по силе в мире", - считает Илларионов.

Как полагает специалист, Украина, которая отстаивает западные ценности, может стать новым лидером Запада и современного цивилизованного мира.

"В этой ситуации Украина может стать новым лидером Запада. Причем она станет страной, в которой отстаиваются те принципы, позиции и ценности, которые на Старом Западе уже сейчас не отстаиваются так, как это делается Украиной. Украина действительно может стать лидером современного цивилизованного мира, как бы странно и необычно это сейчас ни звучало", - сказал Илларионов.Читайте такжеВойна в Украине продлится три года, и это при оптимистичном сценарии – Андрей Илларионов

Также он добавил, что прогноз уже сбывается, и если Украина действительно победит, она получит такое положение в мире, о котором ни в стране, ни за ее пределами, никто никогда и не мечтал.

"Прошло всего лишь два месяца, и уже многое из того прогноза начинает проступать в нынешней ситуации. Если Украина будет идти по этому пути и добьется военной победы над агрессором, ее статус и положение неимоверно изменятся, и она будет занимать такое место в мире, о котором никто в Украине и за ее пределами никогда не мечтал", - подчеркнул Андрей Илларионов.

Наступление России на Донбасс

Министр обороны Украины Алексей Резников сделал заявление о том, что Россия собирается окружить украинские войска на Донбасс. Однако он уверен в успешном отражении наступления. Впрочем, для этого ВСУ потребуется наступательное вооружение.

Президент Владимир Зеленский считает, что главная цель России на войне – уничтожение украинской нации. Как утверждает гарант, оккупационные войска попытаются окружить группировку войск Украины на Донбассе численностью в 44 тысячи человек. Захватчики попытаются установить контроль над всеми районами Донецкой и Луганской областей.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что наступление РФ на Донбассе может начаться после того, как пройдут дожди. Захватчики стянули в регион десятки тысяч военных и сотни единиц техники. Действия оккупантов указывают на их готовность к атаке.

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