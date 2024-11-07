Экономят ракеты: россияне точечно атакуют энергетику Украины 'Шахедами' - ЦПД

"Шахеды" - это более дешевый инструмент, но не слишком эффективный.

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Удары по энергетике / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Россия точечно атакует энергетику Украины "Шахедами"

Это делается для экономии ракет

Уровень эффективности "Шахедов" составляет около 10%

Страна-агрессор Россия точечно атакует энергетическую инфраструктуру Украины дронами. Таким образом оккупанты пытаются экономить ракеты. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

"Россия Шахедами точечно атакует энергетическую инфраструктуру в регионах для экономии ракет, которые накапливает на аэродромах стратегической авиации", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, темпы производства ракет не позволяют России вести интенсивную войну с их постоянным использованием.

"Зато "Шахеды" - это более дешевый инструмент, хотя эффективность дронов скорее подходит для террора гражданских, чем для использования по намеченным целям", - отметил Коваленко.

Он также добавил, что уровень эффективности "Шахедов" составляет около 10%.

Характеристики "Шахеда" / Инфографика: Главред

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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Напомним, как сообщал Главред, утром 7 ноября в Киеве работали силы ПВО из-за атаки российских дронов. В пяти районах города есть повреждения. В частности, в Печерском районе произошел пожар и разрушение конструкций многоэтажки в результате падения обломков вражеского дрона.

В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БПЛА.

Кроме того, после удара страны-агрессора России по Украине были введены аварийные отключения электроэнергии в Житомирской и Ровенской областях.

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