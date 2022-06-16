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Это концлагерь: в Мариуполе установили унизительные "пункты помывки" и запрещают украинский язык

16 июня 2022, 14:54

Оккупанты продолжают издеваться над жителями города.

В Мариуполе установили унизительные "пункты помывки" и запрещаю украинский язык / скриншот с видео

Российские оккупанты продолжают издеваться над оставшимися жителями Мариуполя. Захватчики открыли "пункт помывки".

Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, "купаться" местным жителя приходится под звуки пропаганды.

"Кроме "пункта приема гигиенических процедур" возле "Метро" оккупанты открыли "Пункты помывки". Коллективный душ в очередь под сопровождение пропаганды зомбомобиля. Нет дна у дна предела цинизма россиян", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что руководство школ запрещает подросткам, которые учились в украиноязычных школах использовать украинский даже на переменах. Не стесняясь коллаборационный директорат школ открыто угрожает "последствиями для детей и родителей", если будет слышен в общении украинский.

Читайте такжеУкраина получит оружие Запада, после чего вернет Херсон, Мариуполь, Донбасс и Крым – РезниковТакже он отметил, что в разбомбленном городе планируют запустить платный проезд в общественном транспорте

"Озвученная стоимость билета – 18 рублей (9 гривен). Транспорт (все 12 автобусов плюс четыре от россиян) работают по "графику". Пауза между посадками составляет от двух до четырех часов. Три гривны экономии ценой уничтожения транспортной системы – цена настоящей экономии России", - отметил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе люди вынуждены выстаивать в очереди под палящим солнцем по 6 часов, чтобы получить еду. Многие из них попадают в больницу.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что на 2 тысячи человек оккупанты выдают лишь 400 наборов с едой.

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