Глава Луганской ОГА хочет возобновить связи с "ЛДНР"

Сергей Гайдай считает, что с боевиками Донбасса нужно дружить / Фото: пресс-служба президента

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что необходимо восстановить экономические связи с территориями оккупированного Донбасса, поскольку такой шаг принесет выгоду.

"Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду", – сказал он журналистам в Северодонецке, передают Донецкие новости.

По словам чиновника, нынешняя блокада "ЛДНР" - это политические спекуляции.

"Мы ежегодно теряли порядка 2 млрд гривень. Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, 8 млрд грн. Сколько бы дорог мы могли сделать?" – сказал он.

Гайдан настаивает, что блокада спровоцировала исчезновение гривны, как денежной единицы, на оккупированном Донбассе, поэтому сейчас там в приоритете российский рубль. А гривна, подчеркнул чиновник, "это тоже определенная привязка к Украине".

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Перемирие на Донбассе: