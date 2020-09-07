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Глава Луганской ОГА хочет возобновить связи с "ЛДНР"

7 сентября 2020, 00:46

Чиновник сетует на финансовые потери для государственного бюджета страны.

Сергей Гайдай считает, что с боевиками Донбасса нужно дружить
Сергей Гайдай считает, что с боевиками Донбасса нужно дружить / Фото: пресс-служба президента

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что необходимо восстановить экономические связи с территориями оккупированного Донбасса, поскольку такой шаг принесет выгоду.

"Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду", – сказал он журналистам в Северодонецке, передают Донецкие новости.

По словам чиновника, нынешняя блокада "ЛДНР" - это политические спекуляции.

"Мы ежегодно теряли порядка 2 млрд гривень. Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, 8 млрд грн. Сколько бы дорог мы могли сделать?" – сказал он.

Гайдан настаивает, что блокада спровоцировала исчезновение гривны, как денежной единицы, на оккупированном Донбассе, поэтому сейчас там в приоритете российский рубль. А гривна, подчеркнул чиновник, "это тоже определенная привязка к Украине".

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Перемирие на Донбассе:

  • российско-террористические войска "ЛДНР" в воскресенье, 6 сентября, нарушили режим прекращения огня на 42 день перемирия.

  • состоялось экстренное заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что слова Пушилина означают намерение боевиков обострить ситуацию на Донбассе.

новости Украины новости Донбасса Сергей Гайдай Новости Луганской области
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