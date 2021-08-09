Глава Укрзализныци ушел в отставку: ему уже нашли замену

Иван Юрик останется членом УЗ / Facebook

Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик подал зв отставку. Его заявление уже удовлетворили.

Как сообщает пресс-служба компании в понедельник, 9 августа, Юрик продолжит работать в УЗ на должности члена правления и будет отвечать за финансы.

Между тем, наблюдательный совет 7-8 августа провел внеочередное заседание и решил удовлетворить заявление Ивана Юрика, а также рассмотрел рекомендацию Номинационного комитета и будет рекомендовать правительству согласовать назначение на эту должность Александра Камишина. Предполагается, что он будет новым временно исполняющим обязанности председателя правления до 31 декабря 2021 года или же до избрания нового постоянного председателя правления.

"Процесс избрания постоянного председателя правления прозрачным и конкурентный способом, как это определено Уставом Укрзализныци, продолжается. Отбор консультантов по человеческим ресурсам для помощи в этом процессе должен быть завершен уже на этой неделе", – добавили в компании.

Напомним, Иван Юрик возглавил "Укрзализныцю" 17 марта текущего года. Тогда он сменил в компании серба Желько Марчека. До этого Кабинет Министров Украины согласовал досрочное прекращение полномочий главы правления "Укрзализныци" Владимира Жмака.