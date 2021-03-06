Из красных зон Украины смогут выехать тысячи пассажиров: назначены поезда

УЗ назначила поезда из красных зон / УНИАН

Компания Укрзализныця назначила на понедельник и вторник, 8-9 марта, пять поездов, чтобы вывезти из красных зон карантина более трех тысяч пассажиров.

Назначены поезда из Ивано-Франковска, Черновцов и Ворохты Ивано-Франковской области, говорится на сайте УЗ.

В компании отметили, что специальные рейсы назначили по просьбе местных властей.

"Укрзализныця выполнит пять специальных рейсов... для безопасного вывоза более трех тысяч пассажиров, которым критически важно выехать из карантинных зон...", – отметили в компании.

Какие поезда назначила Укрзализныця на 8-9 марта:

043/044 Ивано-Франковск – Киев. Поезд отправится 8 марта в 21:55, а прибудет в столицу в 08:48;

007/008 Черновцы – Киев. Время отправления – 8 марта, 21:08. Поезд приедет на конечную станцию 9 марта числа в 09:07;

149/150 Ворохта – Полтава. Поезд отправится 8 марта в 13:51, а прибудет в Полтаву 9 марта в 10:38;

135/136 Черновцы – Одесса. Поезд отправится 9 марта в 15:35, а прибудет на конечную 10 числа в 10:01;

117/118 Черновцы – Киев. Время отправления – 9 марта, 19:46. Поезд прибудет в столицу 10 числа в 08:08.