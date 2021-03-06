Из красных зон Украины смогут выехать тысячи пассажиров: назначены поезда

"Красные" населенные пункты можно будет покинуть в начале следующей недели.
Компания Укрзализныця назначила на понедельник и вторник, 8-9 марта, пять поездов, чтобы вывезти из красных зон карантина более трех тысяч пассажиров.
Назначены поезда из Ивано-Франковска, Черновцов и Ворохты Ивано-Франковской области, говорится на сайте УЗ.
В компании отметили, что специальные рейсы назначили по просьбе местных властей.
"Укрзализныця выполнит пять специальных рейсов... для безопасного вывоза более трех тысяч пассажиров, которым критически важно выехать из карантинных зон...", – отметили в компании.
Какие поезда назначила Укрзализныця на 8-9 марта:
043/044 Ивано-Франковск – Киев. Поезд отправится 8 марта в 21:55, а прибудет в столицу в 08:48;
007/008 Черновцы – Киев. Время отправления – 8 марта, 21:08. Поезд приедет на конечную станцию 9 марта числа в 09:07;
149/150 Ворохта – Полтава. Поезд отправится 8 марта в 13:51, а прибудет в Полтаву 9 марта в 10:38;
135/136 Черновцы – Одесса. Поезд отправится 9 марта в 15:35, а прибудет на конечную 10 числа в 10:01;
117/118 Черновцы – Киев. Время отправления – 9 марта, 19:46. Поезд прибудет в столицу 10 числа в 08:08.
- Напомним, в Украине из-за коронавируса COVID-19 введен адаптивный карантин – страну поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. В зеленой зоне самые слабые карантинные ограничения, а в красной – самые жесткие.
- Пассажирское сообщение с населенными пунктами, которые попали в красную зону, прекращается.
- Минздрав 6 марта обновил карантинное зонирование. В красной зоне находятся Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.