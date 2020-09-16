Кернеса увезли на лечение за границу - СМИ

Скорее всего, мэра Харькова должны доставить или в Вену, или в Берлин.
Мэра Харькова Геннадия Кернеса, у которого на днях подтвердили коронавирус, сегодня экстренно увезли на лечение за границу. Скорее всего, чиновника должны доставить или в Вену, или в Берлин.
Об этом сообщает харьковское издание Newsroom.
По информации СМИ, сегодня около девяти часов вечера мэра Харькова погрузили на борт самолета в аэропорту города, а автомобили "скорой помощи", на которых его туда доставили, покинули летное поле. Самолет в 9 вечера еще не взлетел.
Возле аэропорта дежурят около шести охранников. Медики находились внутри автомобилей "скорой помощи" и на вопросы журналистов никто не отвечает. На месте также находятся "автомобили из пула Кернеса".
Ранее в СМИ сообщали, что родные Кернеса рассматривают возможность отправить его на лечение в клинику в Вене, позже, якобы остановились на Шарите, которая находится в Берлине.
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Издание отмечает, что за мэром прибыл самолет из Нюрнберга. Bombardier Challenger 604 принадлежит немецкой компании FAI rent-a-jet, которая занимается транспортировкой пациентов по всему миру, в том числе зараженных коронавирусом. Флот компании базируется в ее штаб-квартире в международном аэропорту Альбрехта Дюрера в Нюрнберге.
Коронавирус у Кернеса - что было ранее:
- Вечером 14 сентября харьковский горсовет официально подтвердил, что Геннадий Кернес находится на больничном. Однако там опровергли информацию, что Кернес находится в коме после заражения коронавирусом.
- 14 сентября СМИ со ссылкой на источники в ОП сообщили, что мэр Харькова Геннадий Кернес находится в больнице в тяжелом состоянии – у него диагностировали коронавирус и госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Кроме того, сообщалось, что Кернес находится в состоянии комы.
- Напомним, информация об инфицировании Кернеса коронавирусом начала появляться еще позавчера. Поначалу сообщалось, что он в коме, а состояние его крайне тяжелое.
- Сегодня появилось сообщение о том, что у мэра на фоне опасного вируса развился инсульт.