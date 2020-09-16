Кернеса увезли на лечение за границу - СМИ

Кернеса увезли на лечение заграницу / УНИАН

Мэра Харькова Геннадия Кернеса, у которого на днях подтвердили коронавирус, сегодня экстренно увезли на лечение за границу. Скорее всего, чиновника должны доставить или в Вену, или в Берлин.

Об этом сообщает харьковское издание Newsroom.

По информации СМИ, сегодня около девяти часов вечера мэра Харькова погрузили на борт самолета в аэропорту города, а автомобили "скорой помощи", на которых его туда доставили, покинули летное поле. Самолет в 9 вечера еще не взлетел.

Возле аэропорта дежурят около шести охранников. Медики находились внутри автомобилей "скорой помощи" и на вопросы журналистов никто не отвечает. На месте также находятся "автомобили из пула Кернеса".

Ранее в СМИ сообщали, что родные Кернеса рассматривают возможность отправить его на лечение в клинику в Вене, позже, якобы остановились на Шарите, которая находится в Берлине.

Читайте такжеВласти Харькова пояснили, куда исчез Кернес

Издание отмечает, что за мэром прибыл самолет из Нюрнберга. Bombardier Challenger 604 принадлежит немецкой компании FAI rent-a-jet, которая занимается транспортировкой пациентов по всему миру, в том числе зараженных коронавирусом. Флот компании базируется в ее штаб-квартире в международном аэропорту Альбрехта Дюрера в Нюрнберге.

Коронавирус у Кернеса - что было ранее: