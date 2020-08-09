Атака COVID-19: врач ошарашила историей о "коронавирусной" свадьбе во Львове

Коронавирус забирает новые жизни / pixabay.com

Во Львовской области после празднования свадьбы многие гости, а также их родственники, заразились коронавирусом.

Об этом в Facebook рассказала врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко.

По ее словам, сначала молодожены хотели пожениться в мае, но отложили торжество из-за эпидемии коронавируса. Очевидно, в последнюю неделю июля терпение иссякло и торжество все-таки состоялось.

В кафе пригласили 180 человек, однако 50 из них отказались.

"О дистанции, конечно, никто не вспоминал. В масках есть не удобно, танцевать тоже… Все надеялись, что на свадьбу пришли только здоровые (тест на входе с отрицательным ПЦР никто не требовал) и употребление алкоголя поможет избежать болезни", — пишет врач.

Однако через 4 дня пришлось госпитализировать родственника жениха, а затем заболели четверо родственников невесты.

Читайте такжеВирус маскируется: врач рассказал о проблемах с вакциной от COVID-19Один из гостей не заболел, но в реанимацию попала его старенькая бабушка, не выходившая из дома последние несколько лет, однако на этом цепочка инфицирований не прервалась.

"Коронавирус существует. Очень легко передается от человека к человеку. При обычном разговоре в том числе. Ежедневно увеличивается количество людей, чью жизнь забрал коронавирус. Вирус не выбирает: бедный или богатый, здоровый или с кучей сопутствующих болезней", — добавила Тимко.

Напомним, ранее врач-пульмонолог Олег Яковенко рассказал о том, что анализ заболеваемости COVID-19 пока не дает шансов выделить какую-то группу, которая не рискует заразиться.