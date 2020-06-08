Круче, чем Египет: сколько придется отстегнуть за отдых в Украине

Цены на отдых в Украине могут резко вырости из-за ажиотажа / pushkinska.net

Коронавирус в мире - из-за пандемии ожидается, что в этом году спрос на отдых среди граждан будет не таким массовым, как ранее. Также скорее всего украинцы не станут лететь за океан, а захотят отдохнуть на родине, чего так и ждут местные отельеры.

По информации Страны, фактически летний сезон может полноценно открыться уже с 10 июня. С этой даты власти обещают разрешить работу украинских баз отдыха.

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"Ждем пика спроса на внутренний туризм — Карпаты, черноморские курорты. В этом году могут выстрелить азовские курорты, они менее людные и подешевле", — говорит руководитель сектора туризма проекта ERA USAID Александр Файнин.

Отечественный турбизнес готовится даже к дефициту мест в гостиницах и, понятно, - к высоким заработкам.

"Не исключено, что будет рост цен в разгар сезона. При этом сервис особо не поменяется - он, как был, так и останется посредственным. Так что украинцам стоит готовиться к тому, что платить придется как за Турцию или Египет, а то и дороже, а вот что вы в итоге за эти деньги получите - вопрос", — говорит Файнин.

Напомним, с 15 июня Украина возобновит международное и внутреннее авиасообщение. В частности, полеты возобновятся на популярных туристических направлениях. Речь идет о Турции, Греции, Кипре, Грузии. При этом в Италию и Испанию самолеты пока что точно не полетят. Причина – эпидемическая ситуация в этих странах.