Возвращение графиков: как будут отключать свет в Днепре и области 3 апреля

Руслан Иваненко
2 апреля 2026, 23:42
Энергетики отмечают, что графики отключений могут изменяться по распоряжению НЭК "Укрэнерго".
Отключения осуществляют ДТЭК и ЦЭК/коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

  • 3 апреля в Днепропетровской области заработают графики отключений
  • Свет будут выключаться с 07:00 до 11:00 для отдельных подгрупп.

В пятницу, 3 апреля, в Днепропетровской области снова заработают графики стабилизационных отключений электроэнергии. Свет будут отключаться в период с 07:00 до 11:00 только для отдельных подгрупп.

Реализацией графиков отключений занимаются операторы систем распределения – ДТЭК и ЦЭК .

Графики отключений для абонентов ДТЭК

Очередь 1.1: Свет будет отсутствовать с 07:00 до 09:30

Очередь 1.2: Свет будет отсутствовать с 07:00 до 09:30

Очередь 2.1: Свет будет весь день

Очередь 2.2: Свет будет весь день

Очередь 3.1: Свет будет весь день

Очередь 3.2: Свет будет весь день

Очередь 4.1: Свет будет отсутствовать с 09:30 до 11:00

Очередь 4.2: Свет будет отсутствовать с 09:30 до 11:00

Очередь 5.1: Свет будет весь день

Очередь 5.2: Свет будет весь день

Очередь 6.1: Свет будет весь день

Очередь 6.2: Свет будет весь день

    Графики отключений электроэнергии в Днепропетровской области на 3 апреля Фото: ДТЭК
    Графики отключений электроэнергии в Днепропетровской области на 3 апреля Фото: ДТЭК

Узнать точное время отключения электроэнергии для своего адреса можно с помощью онлайн-сервисов на официальном сайте ДТЭК.

Графики отключений для абонентов ЦЭК

Очередь 1.1 09:30-11:00

Очередь 1.2 09:30-11:00

Очередь 2.1 Свет будет весь день

Очередь 2.2 Свет будет весь день

Очередь 3.1 Свет будет весь день

Очередь 3.2 Свет будет весь день

Очередь 4.1 Свет будет весь день

Очередь 4.2 Свет будет весь день

Очередь 5.1 Свет будет весь день

Очередь 5.2 Свет будет весь день

Очередь 6.1 07:00-09:30

Очередь 6.2 07:00-09:30

Энергетики призывают жителей области экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы погрузки. Отмечают, что "в течение суток, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", график может меняться".

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

При плановых отключениях электроэнергии жители Днепропетровской области могут воспользоваться "Пунктами несокрушимости". Они работают в зданиях районных военных администраций, старостатов и городских советов в рабочие часы.

В этих пунктах можно получить доступ к электроэнергии и воде, подзарядить мобильные устройства, выпить напитки и отдохнуть.

Ознакомиться с актуальным перечнем адресов и графиком можно на официальном сайте Днепропетровской областной военной администрации.

Отключение света – последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред , 3 апреля в Украине планируют ввести меры по стабилизации энергосистемы после последних вражеских атак, предупредили в Укрэнерго .

Кроме того, 3 апреля в Черкасской области части населения будут действовать графики почасовых отключений света. Об этом сообщает "Черкассыоблэнерго".

Также по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Запорожской области будут введены графики почасовых отключений электроэнергии. Такие ограничения должны помочь сбалансировать работу энергосистемы.

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее – Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) – крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, производит трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия .

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27Война
Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Строгий кастинг и контроль самого КГБ: почему в СССР так жестко отбирали стюардесс

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

