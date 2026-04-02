Впервые после каминг-аута: звезда "Очень странных дел" показал бойфренда

Вкратце:
- Ноа Шнапп - открытый гей
- Через три года после каминг-аута артист показал своего партнера
Американский актер Ноа Шнапп, который сыграл Уилла Байерса в популярном подростковом сериале "Очень странные дела", в 2023 году совершил каминг-аут, как гей. С тех пор юный артист не комментировал свою личную жизнь.
Однако недавно стало известно, что у 21-летнего Шнаппа появился бойфренд. Ноа поделился этим в своем блоге в Instagram.
Актер опубликовал фото, на котором он вместе с партнером стоит, обнявшись. Пара повернута спиной к камере, так что разглядеть избранника звезды не удалось. "Нам один месяц", - написал Ноа и добавил эмодзи красного сердечка.
Ранее Главред рассказывал, что Антонио Бандерас покинул Голливуд. На этот шаг актера подтолкнули проблемы со здоровьем - на грани смерти ему много захотелось изменить в своей жизни.
Также 55-летняя Дениз Ричардс сделала пластику. Голливудская красотка не стала скрывать, что ради сохранения молодости она легла под нож хирурга. Кроме того актриса показала ошеломляющие фото "до/после".
Читайте также:
- "Джейкоб из Сумерек" впервые станет отцом - жена Тейлора Лотнера беременна
- Начало белой полосы: Бритни Спирс показалась в компании сыновей
- Иглесиас показал танцы с 4-месячным сыном от Курниковой
О персоне: Ноа Шнапп
Ноа Шнапп — американский актер. Известен по роли Уилла Байерса в научно-фантастическом сериале ужасов "Очень странные дела" (2016—2026). Среди других ролей актера — озвучивание Чарли Брауна в анимационном фильме "Снупи и мелочь пузатая в кино" и роль Роджера Донована в исторической драме Стивена Спилберга "Шпионский мост", сообщает Википедия.
