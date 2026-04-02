Известный украинский режиссер перенес инфаркт: "Сердце уже не то"

Анна Подгорная
2 апреля 2026, 22:37
Семен Горов рассказал о своем состоянии.
Семен Горов сейчас - как режиссер пережил инфаркт / коллаж: Главред, фото: instagram.com/semengorov

  • Что произошло с Семеном Горовым
  • Как складывается жизнь режиссера после инфаркта

Украинский режиссер популярных телешоу, клипов и новогодних мюзиклов Семен Горов впервые рассказал о шатком здоровье - уже много лет он страдает от проблем с сердцем. Шоумен пытается поправить свое состояние так давно, что уже и не помнит точно, когда все началось.

Зато помнит, с чего. В интервью Славе Демину Горов рассказал, что, когда в первый раз у него заболело сердце, он обратился в Институт сердца в Киеве. Там режиссеру установили стент.

Через несколько лет на новогодние праздники на яхте посреди океана его застал инфаркт. Тогда Семена Горова откачали американские врачи на острове Пуэрто-Рико. "Это был очень напряженный год, тогда я ещё занимался шоу-бизнесом, а период перед Новым годом — очень сложный. Куча работы. Ты сдаёшь, не спишь. Монтаж. Все такое. Потом еще новогодняя ночь, по традиции мы куда-то в Америку улетели, в Майами. И тоже 12 часов в самолете не поспишь. А потом ты прилетаешь в Майами, а там какие-то друзья, и там настиг инфаркт. В море это случилось. К счастью, рядом был остров Пуэрто-Рико, и там была американская больница", - вспоминает он.

С последствиями инфаркта режиссер борется и сегодня - регулярно обследуется у врачей и горстями пьет таблетки. "К сожалению, сердце уже не то. К сожалению, приходится пить очень много таблеток и, конечно, уже так не погуляешь — режим и все такое", - сетует Горов.

Семен Горов
Семен Горов сейчас - как режиссер пережил инфаркт / Скриншот YouTube

Ранее Главред рассказывал, что фаворит Златы Огневич на шоу "Холостячка" Андрей Хветкевич и его муж Фелипе готовятся впервые стать родителями. Мужчина раскрыл детали.

Также Владимир Дантес рассказал, на что потратил выигрыш после "Фабрики зірок". Украинский певец признался, что его покупки тогда были не очень-то рациональными.

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Строгий кастинг и контроль самого КГБ: почему в СССР так жестко отбирали стюардесс

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке крокодила за 13 секунд

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

Импичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в СШАИмпичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в США
Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТПВидео

Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиозаВидео

Луческу ввели в искусственную кому: каково состояние экс-тренера Динамо и Шахтера

Карма для предателя: на фронте уничтожен сбежавший в РФ экс-глава управления СБУ

США могут потерять место главного посредника по Украине: неожиданный прогноз

"Попала на крючок": Леся Никитюк сделала заявление о сыне

Россия двигается к модели "чебурнета": Денисенко раскрыл замысел Путинамнение

"Это слишком быстро": поэт-воин Вышебаба женится во второй раз

Соглашение "уже завтра", или…: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

Секрет хранения риса и гречки: что положить внутрь, чтобы не было жучковВидео

Зеленский прибыл в Сирию и встретился с президентом: о чем договорились

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

Мощные удары ВСУ: в огне НПЗ, авиация и стратегические склады РФ

Какие цветы нести на могилу: ошибка при выборе может иметь значение

Влупит дождливое похолодание: какой будет погода на Пасху

Что нельзя делать в праздник 6 апреля: важные приметы

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

Забудьте о горьких огурцах: эксперт назвал простое правило для сладкого урожаяВидео

Как навсегда избавиться от голубей на балконе: эффективная стратегия вместо еженедельной уборки

Освобождены 12 населенных пунктов и сотни километров: Сырский назвал направление

Мороз, мокрый снег и грозы: Украину накроет резкое похолодание

"РФ врет и играет с Трампом": Зеленский ответил на наглые требования Кремля

Что скрывает украинская земля — самые важные находки археологов

Кому 6 апреля молиться об укреплении здоровья: какой церковный праздник

Вывела на сцену "джокера": Jerry Heil удивила гостями на сольникеВидео

Подкормка клубники весной: ошибка, снижающая урожай

"Образ был слизан": звезда 90-х рассказал о старой обиде на Олега Винника

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

Цены вновь взлетели: на каких заправках самое дешевое топливо

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Убирать на чужой могиле — грех или доброе дело: что говорит церковь

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать на праздник

Подготовка семян перед посевом: что нужно знать

"Я боюсь": Зеленский предупредил о риске снижения поддержки Украины из-за Ирана

Многие пострадавшие дети и взрослые: РФ атаковала СумщинуФото

США спасли второго пилота из сбитого в Иране самолета: Трамп сделал заявление

