Известный украинский режиссер перенес инфаркт: "Сердце уже не то"

Семен Горов рассказал о своем состоянии.

Семен Горов сейчас - как режиссер пережил инфаркт

Что произошло с Семеном Горовым

Как складывается жизнь режиссера после инфаркта

Украинский режиссер популярных телешоу, клипов и новогодних мюзиклов Семен Горов впервые рассказал о шатком здоровье - уже много лет он страдает от проблем с сердцем. Шоумен пытается поправить свое состояние так давно, что уже и не помнит точно, когда все началось.

Зато помнит, с чего. В интервью Славе Демину Горов рассказал, что, когда в первый раз у него заболело сердце, он обратился в Институт сердца в Киеве. Там режиссеру установили стент.

Через несколько лет на новогодние праздники на яхте посреди океана его застал инфаркт. Тогда Семена Горова откачали американские врачи на острове Пуэрто-Рико. "Это был очень напряженный год, тогда я ещё занимался шоу-бизнесом, а период перед Новым годом — очень сложный. Куча работы. Ты сдаёшь, не спишь. Монтаж. Все такое. Потом еще новогодняя ночь, по традиции мы куда-то в Америку улетели, в Майами. И тоже 12 часов в самолете не поспишь. А потом ты прилетаешь в Майами, а там какие-то друзья, и там настиг инфаркт. В море это случилось. К счастью, рядом был остров Пуэрто-Рико, и там была американская больница", - вспоминает он.

С последствиями инфаркта режиссер борется и сегодня - регулярно обследуется у врачей и горстями пьет таблетки. "К сожалению, сердце уже не то. К сожалению, приходится пить очень много таблеток и, конечно, уже так не погуляешь — режим и все такое", - сетует Горов.

