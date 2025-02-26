"Напыщенная хабалка": известный режиссер резко раскритиковал Ани Лорак

Семен Горов вспомнил прошлое Каролины Куек, и сравнил его с предательницей сегодня.

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Семен Горов высказался про предательницу Ани Лорак и ее позицию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/semengorov

Вкратце:

Семен Горов высказал свое мнение про украинских артистов в стране-оккупанте

Он признался, когда заметил в Ани Лорак первые перемены

Украинский режиссер популярных телешоу, клипов и новогодних мюзиклов Семен Горов в начале двухтысячных дал значительный толчок карьере Ани Лорак - певица сыграла главную женскую роль в его телеверсии "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Тогда, по воспоминаниям Горова, Каролина была тонкой и душевной девушкой.

Однако певица приняла решение развивать свою карьеру в стране-агрессоре. С новыми знакомствами и связями в артистке появились новые черты, которые изменили ее до неузнаваемости еще до начала полномасштабной войны. После 24 февраля 2022 года предательница Лорак просто перестала скрывать свою сущность, и без какого-либо смущения поддерживает агрессора, рассказал режиссер интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці".

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"Мое отношение ко многим украинским артистам начало меняться как только большинство времени они стали проводить не в Украине, а в России. Они просто на глазах начали меняться, по-моему, в худшую сторону. Становились более корыстными, дерзкими, грубыми жлобами. И даже Каролина, когда очень долго была в России, ее продюсером был Киркоров, то я начал чувствовать, что у меня не о чем с ней разговаривать, что это уже какой-то другой человек. Не та девочка такая тонкая и глубокая, улыбающаяся, а это какая-то уж напыщенная провинциальная дева, такая хабалка", - вспоминает Семен Горов.

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