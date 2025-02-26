"Напыщенная хабалка": известный режиссер резко раскритиковал Ани Лорак

Вкратце:
- Семен Горов высказал свое мнение про украинских артистов в стране-оккупанте
- Он признался, когда заметил в Ани Лорак первые перемены
Украинский режиссер популярных телешоу, клипов и новогодних мюзиклов Семен Горов в начале двухтысячных дал значительный толчок карьере Ани Лорак - певица сыграла главную женскую роль в его телеверсии "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Тогда, по воспоминаниям Горова, Каролина была тонкой и душевной девушкой.
Однако певица приняла решение развивать свою карьеру в стране-агрессоре. С новыми знакомствами и связями в артистке появились новые черты, которые изменили ее до неузнаваемости еще до начала полномасштабной войны. После 24 февраля 2022 года предательница Лорак просто перестала скрывать свою сущность, и без какого-либо смущения поддерживает агрессора, рассказал режиссер интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці".
"Мое отношение ко многим украинским артистам начало меняться как только большинство времени они стали проводить не в Украине, а в России. Они просто на глазах начали меняться, по-моему, в худшую сторону. Становились более корыстными, дерзкими, грубыми жлобами. И даже Каролина, когда очень долго была в России, ее продюсером был Киркоров, то я начал чувствовать, что у меня не о чем с ней разговаривать, что это уже какой-то другой человек. Не та девочка такая тонкая и глубокая, улыбающаяся, а это какая-то уж напыщенная провинциальная дева, такая хабалка", - вспоминает Семен Горов.
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Кто такая Ани Лорак
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
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