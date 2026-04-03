Взлетел МиГ, полетели крылатые ракеты: под Киевом уже гремят взрывы

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными дронами.

РФ атаковала Украину ракетами и Шахедами

Российские оккупанты запустили много "Шахедов". В Киевской области уже прозвучали первые взрывы, работает ПВО.

РФ подняла в атмосферу МиГ-31К, пишут Воздушные силы ВСУ . Также уже фиксируются крылатые ракеты, запущенные из бомбардировщиков.

Мониторинговые каналы отмечают, что российские ракеты залетели в воздушное пространство Украины через Харьковскую область и двигались в сторону Кременчугского района Полтавщины.

В общей сложности мониторы зафиксировали пять групп вражеских ракет – около 20 крылатых ракет. Они летят в направлении Магдалиновки на Днепропетровщине.

Ракеты постоянно изменяют направление движения. В воздушном пространстве Украины остаются семь групп крылатых ракет. Они курсируют по транзиту через Черкасскую область.

Атака на Киевщину

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предупредил о том, что на подступах к столице фиксируются российские дроны.

"Прошу, позаботьтесь о собственной безопасности. Находитесь в укрытиях к отбою тревоги", - написал он.

Новая тактика российских ударов — мнение эксперта

Авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что сегодня Россия делает акцент на ударах по Украине именно "Шахедами" с целью истощить противовоздушную оборону.

По его словам, противник стремится наносить максимальный ущерб, применяя недорогие средства поражения.

"Россия и в дальнейшем будет наращивать производство ударных дронов, поэтому Украина должна готовиться к новым вызовам", — подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Ночью и утром 2 апреля российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Харькову с помощью БПЛА. Основной удар пришелся на Киевский район города.

Как сообщал Главред , вечером 1 апреля Россия нанесла удар дроном-камикадзе "Молния" по многоэтажке в Шевченковском районе Харькова. В тот же вечер в Чугуеве дрон попал в пятиэтажный дом.

Кроме того, 1 апреля Россия провела массированный обстрел Украины , применив ракеты и дроны. Во многих регионах была объявлена ​​воздушная тревога.

Читайте также:

О персоне: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель Министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, 102 министра 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия .

