РФ запустила кучу Шахедов, в воздух подняли самолеты

Что известно:
- РФ подняла в воздух бомбардировщики
- Россияне атаковали Украину Шахедами
Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". В воздушном пространстве Украины зафиксировано множество целей. Это подтвердил руководитель ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко .
"Враг атакует большим количеством целей, будьте осторожны", - говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы предупреждали о том, что россияне подняли в воздух семь бомбардировщиков – 5 Ту-95МС и 2 Ту-160. Они отмечали, что могут быть пуски российских крылатых ракет для ударов по Украине.
В воздухе от Сумской до Черкасской областей находятся более 60 дронов. Они летят курсом на мероприятие.
Впоследствии мониторы уточнили , что по состоянию на 8:55 в воздушном пространстве Украины не были зафиксированы российские ракеты.
"Вероятно, это были фальш-пуски/маневры. По состоянию на сейчас в Западных регионах РФ находится 5-6х бортов стратегической авиации", - говорится в сообщении.
В 9:10 мониторы сообщили , что были зафиксированы новые пусковые маневры. Если пуски крылатых ракет были осуществлены, то они будут в воздушном пространстве Украины уже через час-полтора.
В общей сложности ожидается минимум 12 крылатых ракет типа Х-101. Ориентировочное время подлета:
- Харьков – 10:35;
- Суммы – 10:40;
- Киев – 11:00;
- Ровно – 11:20;
- Львов – 11:35.
Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что было зафиксировано более 400 беспилотников, пишет РБК-Украина . Россияне запустили их по разным направлениям. Наибольшая концентрация дронов в Сумской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях.
Новая тактика российских ударов — мнение эксперта
Авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что сегодня Россия делает акцент на ударах по Украине именно "Шахедами" с целью истощить противовоздушную оборону.
По его словам, противник стремится наносить максимальный ущерб, применяя недорогие средства поражения.
"Россия и в дальнейшем будет наращивать производство ударных дронов, поэтому Украина должна готовиться к новым вызовам", — подчеркнул он.
Удары РФ по Украине - последние новости
Ночью и утром 2 апреля российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Харькову с помощью БПЛА. Основной удар пришелся на Киевский район города.
Как сообщал Главред , вечером 1 апреля Россия нанесла удар дроном-камикадзе "Молния" по многоэтажке в Шевченковском районе Харькова. В тот же вечер в Чугуеве дрон попал в пятиэтажный дом.
Кроме того, 1 апреля Россия провела массированный обстрел Украины , применив ракеты и дроны. Во многих регионах была объявлена воздушная тревога.
Читайте также:
- Там были комплектующие к крылатым ракетам: ВСУ влупили по заводу в РФ
- Угроза для украинцев растет, Россия перешла к новой тактике ударов - ISW
- Уничтожили российский самолет и не только: раскрыты последствия удара по аэродрому в Крыму
О персоне: Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года – отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
