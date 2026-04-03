РФ запустила кучу Шахедов, в воздух подняли самолеты

Российские оккупанты атакуют регионы Украины большим количеством ударных дронов.

РФ атакует Украину Шахедами

Что известно:

РФ подняла в воздух бомбардировщики

Россияне атаковали Украину Шахедами

Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". В воздушном пространстве Украины зафиксировано множество целей. Это подтвердил руководитель ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко .

"Враг атакует большим количеством целей, будьте осторожны", - говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы предупреждали о том, что россияне подняли в воздух семь бомбардировщиков – 5 Ту-95МС и 2 Ту-160. Они отмечали, что могут быть пуски российских крылатых ракет для ударов по Украине.

В воздухе от Сумской до Черкасской областей находятся более 60 дронов. Они летят курсом на мероприятие.

Впоследствии мониторы уточнили , что по состоянию на 8:55 в воздушном пространстве Украины не были зафиксированы российские ракеты.

"Вероятно, это были фальш-пуски/маневры. По состоянию на сейчас в Западных регионах РФ находится 5-6х бортов стратегической авиации", - говорится в сообщении.

Что известно о самолетах Ту-, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика Главреда

В 9:10 мониторы сообщили , что были зафиксированы новые пусковые маневры. Если пуски крылатых ракет были осуществлены, то они будут в воздушном пространстве Украины уже через час-полтора.

В общей сложности ожидается минимум 12 крылатых ракет типа Х-101. Ориентировочное время подлета:

Харьков – 10:35;

Суммы – 10:40;

Киев – 11:00;

Ровно – 11:20;

Львов – 11:35.

Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что было зафиксировано более 400 беспилотников, пишет РБК-Украина . Россияне запустили их по разным направлениям. Наибольшая концентрация дронов в Сумской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях.

РФ атаковала Украину дронами / фото: Telegram

Новая тактика российских ударов — мнение эксперта

Авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что сегодня Россия делает акцент на ударах по Украине именно "Шахедами" с целью истощить противовоздушную оборону.

По его словам, противник стремится наносить максимальный ущерб, применяя недорогие средства поражения.

"Россия и в дальнейшем будет наращивать производство ударных дронов, поэтому Украина должна готовиться к новым вызовам", — подчеркнул он.

Ночью и утром 2 апреля российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Харькову с помощью БПЛА. Основной удар пришелся на Киевский район города.

Как сообщал Главред , вечером 1 апреля Россия нанесла удар дроном-камикадзе "Молния" по многоэтажке в Шевченковском районе Харькова. В тот же вечер в Чугуеве дрон попал в пятиэтажный дом.

Кроме того, 1 апреля Россия провела массированный обстрел Украины , применив ракеты и дроны. Во многих регионах была объявлена ​​воздушная тревога.

Читайте также:

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года – отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

