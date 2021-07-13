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Мать с двумя детьми выгоняли из железнодорожного вокзала в Запорожье: всему виной дети - они спали

13 июля 2021, 18:00
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Администратор зала разрешила находиться в нем, но только не спать.

Наглый администратор зала не давала детям спасть / Скриншот

В Запорожье на железнодорожном вокзале произошел скандал. Из платного зала повышенного комфорта нагло выгоняли молодую маму с двумя детьми. Сотрудники "Укрзализныци" заявили, что "дети могут в зале просто сидеть, а спать там запрещено.

Об этом говорится в Telegram-канале "Черный список".

"Он произошел сегодня, 13 июля, в промежутке времени с 3 до 4:00 утра. Мама с двумя детьми оплатила время в зале ожидания повышенного комфорта. Она ждала поезд, поэтому решила воспользоваться услугами городского железнодорожного вокзала и пересидеть в удобном месте. Дети, устроившись на диван, быстро уснули", - говорится в сообщении.

Однако им не дала отдохнуть администратор заведения. Она громко требовала, чтобы женщина разбудила детей.

"Дети пришли сюда отдыхать, а они у вас спят. Они проспали", - заявила администратор.

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Мать детей этого не стерпела и попросила ее показать правила пребывания в зале ожидании. В частности, пункт, в котором прописано, что "пассажирам запрещено спать". Однако ответить на это администратор не смогла.

Скандалы с Укрзализныцей:

Народная артистка Украины Ольга Сумская шокирована условиями в украинских поездах и пожаловалась на Укрзализныцю.

Ранее в поезде сообщением Одесса-Мариуполь выпало окно. Произошло это во время движения или же оно уже было в таком виде.

Народный депутат от партии Слуга народа Александр Качура пожаловался, что в люкс-вагоне поезда Укрзализници ему выдали комплект дырявого белья.

Также во время движения поезда Укрзализныци №26 сообщением Рахов – Одесса в одном из плацкартных вагонов произошел прорыв трубы, в результате чего салон оказался залит водой.

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