Поездка с ветерком: Укрзализныця влипла в скандал с выпавшим окном пассажирского вагона

Стекло вместе с рамой выпало в коридоре одного из пассажирских вагонов.
Компания Укрзализныця влипла в новый скандал. На сей раз в поезде сообщением Одесса-Мариуполь выпало окно.
Как иронически пишет Telegram-канал Репортер UA, пассажирам предложили "новую систему кондиционирования".
На опубликованных кадрах видно, что стекло вместе с рамой выпало в коридоре одного из вагонов.
"Укрзалізниця не перестает удивлять. В поезде "Одесса-Мариуполь" появилась "инновационная система кондиционирования". В коридоре вагона купе выпало окно, вместе с рамой. Ранее жаловались, что окна в поездах не открываются, а теперь попробуйте их закрыть", – говорится в подписи под опубликованным видео.
Добавим, что из сообщения не ясно, произошло это во время движения или же оно уже было в таком виде.
Чем закончился скандал с выпавшим окном в вагоне поезда также не сообщается.
Скандалы с Укрзализныцей:
Народная артистка Украины Ольга Сумская шокирована условиями в украинских поездах и пожаловалась на Укрзализныцю.
Народный депутат от партии Слуга народа Александр Качура пожаловался, что в люкс-вагоне поезда Укрзализници ему выдали комплект дырявого белья.
Как сообщал Главред, ранее Укрзализныця угодила в новый скандал из-за потопа прямо в вагоне. Во время движения поезда Укрзализныци №26 сообщением Рахов – Одесса в одном из плацкартных вагонов произошел прорыв трубы, в результате чего салон оказался залит водой.