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Поездка с ветерком: Укрзализныця влипла в скандал с выпавшим окном пассажирского вагона

10 июля 2021, 11:49
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Стекло вместе с рамой выпало в коридоре одного из пассажирских вагонов.

В поезде Укрзализныци выпало окно/ Скриншот

Компания Укрзализныця влипла в новый скандал. На сей раз в поезде сообщением Одесса-Мариуполь выпало окно.

Как иронически пишет Telegram-канал Репортер UA, пассажирам предложили "новую систему кондиционирования".

На опубликованных кадрах видно, что стекло вместе с рамой выпало в коридоре одного из вагонов.

"Укрзалізниця не перестает удивлять. В поезде "Одесса-Мариуполь" появилась "инновационная система кондиционирования". В коридоре вагона купе выпало окно, вместе с рамой. Ранее жаловались, что окна в поездах не открываются, а теперь попробуйте их закрыть", – говорится в подписи под опубликованным видео.

Добавим, что из сообщения не ясно, произошло это во время движения или же оно уже было в таком виде.

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Чем закончился скандал с выпавшим окном в вагоне поезда также не сообщается.

Скандалы с Укрзализныцей:

Народная артистка Украины Ольга Сумская шокирована условиями в украинских поездах и пожаловалась на Укрзализныцю.

Народный депутат от партии Слуга народа Александр Качура пожаловался, что в люкс-вагоне поезда Укрзализници ему выдали комплект дырявого белья.

Как сообщал Главред, ранее Укрзализныця угодила в новый скандал из-за потопа прямо в вагоне. Во время движения поезда Укрзализныци №26 сообщением Рахов – Одесса в одном из плацкартных вагонов произошел прорыв трубы, в результате чего салон оказался залит водой.

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