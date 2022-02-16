На Ровенском полигоне нашли мертвым пропавшего контрактника

На Ровенском полигоне нашли тело контрактника / УНИАН

На Ровенском военном полигоне обнаружили тело военнослужащего-контрактника, покинувшего место службы на прошлой неделе, сообщает полиция региона в среду, 16 февраля.

Тело на полигоне нашли сегодня. Погибшим оказался 28-летний житель Волынской области, проходивший службу по контракту в Житомирской области, а на Ровенском полигоне проходил учебный курс.

"С 8 февраля военнослужащий находился в розыске, когда с товарищем по разрешению руководства покинул место несения службы, в последний раз его видели в поселке Тучин бывшего Гощанского района", - сказано в сообщении.

Предварительный осмотр не выявил признаков насильственной смерти на теле, однако окончательные результаты установит экспертиза. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по статье об умышленном убийстве.

Расстрел нацгвардейцем людей в Днепре

В Днепре на территории Южного машиностроительного завода 27 января около 4 часов утра нацгвардеец Артём Рябчук устроил стрельбу по сослуживцам. Он убил 4 коллег и ранил еще пятерых, а когда пытался выйти из Южмаша, застрелил гражданскую – работницу завода, которая отказалась отдать ему ключи от ворот.

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Рябчук скрылся с места трагедии с оружием и патронами. Позже его задержали. ГБР открыло уголовное производство.

После трагических событий начали всплывать данные об издевательствах, которые систематически происходили в воинской части Нацгвардии, в которой служил Рябчук. Бывшие служащие воинской части 3021 в Днепре рассказали, что руководство части давило на солдат.

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