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Кровавая бойня в Днепре: всплыли данные об издевательствах в части, где служил Рябчук

29 января 2022, 17:18
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Командование воинской части 3021 в Днепре создавало ненависть между офицерами и солдатами.

рябчук
Артем Рябчук / Фейсбук Д.Монастырского

В воинской части Нацгвардии, 20-летний боец которой Артемий Рябчук расстрелял пять человек, практиковались "особые методы воспитания".

Об этом Суспильному рассказал бывший служащий воинской части 3021 в Днепре Сергей Грищенко.

Он утверждает, что руководство части давило на солдат. По его словам, он докладывал об этом в управление Нацгвардии еще в 2018 году, однако его тогда игнорировали.

По словам Грищенко, командование воинской части использовало "особые методы воспитания", заключавшиеся в создании ненависти между офицерами и солдатами.

"В этой воинской части — чрезвычайное психологическое давление. Недаром два солдата там совершили самоубийства именно по этим причинам. Только они были более подавлены морально, чем Артем. Я сам был в похожем состоянии, попал в больницу. Не оправдываю действий Артема, преступление нельзя оправдать. Я просто рассказываю, какая ситуация там была", – добавил бывший боец НГУ.

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Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

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