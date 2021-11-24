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"Нет культуры": поведение пассажиров в новой электричке от Укрзализныци возмутило украинцев

24 ноября 2021, 12:13
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Пассажиры не меняют своих плохих привычек.

Пассажиры в новом электропоезде / facebook.com/ol.vasilyev

"Укрзализныця" запустила обновленный электропоезд по маршруту Львов-Сянки. Но пассажиры ведут себя в новеньких вагонах, как и прежде.

Как рассказал блогер Олег Васильев, в данной электричке в главных вагонах есть места для инклюзивных групп населения, туалеты, крепления для велосипедов.

"Правда, главные вагоны закрыты. При необходимости нужно обращаться к разъездным кассирам", - отметил Васильев на своей страничке в Facebook.

В обновленном электропоезде входная дверь вагонов оборудована дополнительным освещением, работает автоинформатор с объявлением остановок, электронное табло. Но не все пассажиры относятся бережно к транспорту.

Читайте такжеЛюди будили толпой: Укрзализныця попала в громкий скандал из-за пьяного сотрудника, который уснул"К сожалению, пассажиры не меняют своих плохих привычек и ложатся на сиденье в обуви. Если такое отношение к подвижному составу будет и дальше, то неизвестно, сколько этот поезд сохранится в качественном состоянии", - рассказал блогер.

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Пассажиры в новом электропоезде / facebook.com/ol.vasilyev
Пассажиры в новом электропоезде / facebook.com/ol.vasilyev

Васильев напомнил, что ранее в "Укрзализныце" сообщили, что на капремонт этого поезда потратили 72 миллиона гривен.

Украинцы в Сети уже отреагировали на увиденные кадры:

"Вышвырнуть таких из поезда если не знает как себя вести то пусть пешком ходит", "Люди тяжело работают и поэтому хотят поспать, не ругайте простых людей", "Чего не дать народу плацкартный вагон? Вот это было быть инклюзив!", "В поездах должна быть охрана. В каждом. Тогда все будет ок", "Нет культуры, не учили с детства".

Ранее сообщалось, что известная украинская актриса и активистка Римма Зюбина поделилась впечатлениями от поездки в поезде "Укрзализныци" по маршруту Херсон-Киев и возмутилась уровнем предоставления услуг для пассажиров.

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Автор: Сергей Кущ
viber
Укрзализныця пассажирские поезда
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