В Украине произошел сбой в работе поездов: в Укрзализныци предупредили пассажиров

В пресс-службе компании выступили с официальным заявлением.
В Украине произошел сбой в работе поездов из-за обрыва контактной сети. Задерживается ряд поездов.
Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", обрыв контактной сети произошел на участке Чернигов - Нежин вблизи станции Липов Рог. Задерживаются ряд поездов, а именно пригородные поезда:
- №6301 Нежин-Чернигов,
- №6302 Чернигов-Нежин (время задержки - до 2 часов 30 минут).
Пассажиры регионального поезда №864 Неданчичи - Киев-Волынский пересажены на поезд №779 Сумы - Киев.
Пассажиры поезда №864 Неданчичи - Киев-Волынский прибудут к конечной станции с задержкой на 1 час 30 минут.
Читайте такжеПроезд под вопросом: "Укрзализныця" усилит проверки пассажировВ компании также принесли извинения за временные неудобства и призвали пассажиров следить за обновлением информации.
Ранее Главред писал о том, что известная украинская актриса и активистка Римма Зюбина поделилась впечатлениями от поездки в поезде "Укрзализныци" по маршруту Херсон-Киев и возмутилась уровнем предоставления услуг для пассажиров.
Также сообщалось, что Укрзализныця угодила в новый скандал после того, как в фирменном поезде №091/092 Киев-Львов вакуумные унитазы туалеты были заменены на обычные.
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