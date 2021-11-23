В Украине произошел сбой в работе поездов: в Укрзализныци предупредили пассажиров

В компании принесли извинения за временные неудобства / УНИАН

В Украине произошел сбой в работе поездов из-за обрыва контактной сети. Задерживается ряд поездов.

Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", обрыв контактной сети произошел на участке Чернигов - Нежин вблизи станции Липов Рог. Задерживаются ряд поездов, а именно пригородные поезда:

№6301 Нежин-Чернигов,

№6302 Чернигов-Нежин (время задержки - до 2 часов 30 минут).

Пассажиры регионального поезда №864 Неданчичи - Киев-Волынский пересажены на поезд №779 Сумы - Киев.

Пассажиры поезда №864 Неданчичи - Киев-Волынский прибудут к конечной станции с задержкой на 1 час 30 минут.

Читайте такжеПроезд под вопросом: "Укрзализныця" усилит проверки пассажировВ компании также принесли извинения за временные неудобства и призвали пассажиров следить за обновлением информации.

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Ранее Главред писал о том, что известная украинская актриса и активистка Римма Зюбина поделилась впечатлениями от поездки в поезде "Укрзализныци" по маршруту Херсон-Киев и возмутилась уровнем предоставления услуг для пассажиров.

Также сообщалось, что Укрзализныця угодила в новый скандал после того, как в фирменном поезде №091/092 Киев-Львов вакуумные унитазы туалеты были заменены на обычные.

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