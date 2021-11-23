Фирменностью не пахнет: Укрзализныцю троллят после замены унитазов в поезде

В Сети высмеяли новшества в поезде УЗ / Фейсбук О.Васильева

Компания Укрзализныця угодила в новый скандал после того, как в фирменном поезде №091/092 Киев-Львов вакуумные унитазы туалеты были заменены на обычные.

Как пишет в Facebook блогер Олег Васильев, при этом цена за билет осталась "фирменной".

Он уточнил, что стоимость билета на улучшенный фирменный поезд в купейный вагон составляет 670 гривен.

"Билет в купейный вагон стоит 670 грн. Удивило отсутствие вакуумных туалетов. Кажется, их заменили обычными унитазами с дыркой в полу", - подчеркнул блогер.

/ Фейсбук О.Васильева

Он также проиллюстрировал свою запись фотографиями из вагона.

Реклама

/ Фейсбук О.Васильева

Ранее Главред писал о том, что известная украинская актриса и активистка Римма Зюбина поделилась впечатлениями от поездки в поезде "Укрзализныци" по маршруту Херсон-Киев и возмутилась уровнем предоставления услуг для пассажиров.

Зюбина рассказала, что она приобрела билет в вагон первого класса, однако оказалось, что это был обычный купейный вагон. Время в пути – почти восемь часов, стоимость билета – 500 грн, сидеть все это время там слишком неудобно, отмечает актриса.

Читайте еще: