Выгнала детей: Укрзализныця оскандалилась из-за работницы вокзала в Запорожье

Вокзал в Запорожье / vokzal.org.ua

В Запорожье сотрудницу Укрзализныци наказали за то, что она не давала отдыхать детям в платном зале повышенного комфорта.

Как сообщила пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, работницу вокзала уволили с должности, а еще двоих, привлекли к дисциплинарной ответственности.

"Во время проверки установлено, что работником железной дороги необоснованно превышены свои полномочия и требования Технологического процесса работы вокзала станции Запорожье 1. Данный сотрудник уволен с должности... Два работника вокзала, которые не повлияли на решение конфликтной ситуации привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Как известно, в июле женщина с двумя детьми пыталась отдохнуть в платном зале повышенного комфорта в ожидании поезда. Отправка поезда должна была быть в 3:55, дети устали и уснули.

Сотрудница вокзала разбудила детей задолго до времени отправки, заявив, что спать в зале нельзя.

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Мама детей попросила сотрудницу вокзала показать, где в правилах написано, что дети не могут спать в комнате отдыха.

На что ничего внятного женщина ответить не могла, лишь указывала, что снимать ее права не имеют, грозилась вызвать охрану.

"Дети пришли сюда сидеть, отдыхать. Не спать. А они у вас спят", - заявила сотрудница Укрзализныци.

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Напомним, недавно с поездом Львов-Мариуполь произошел курьез. Прямо в вагоне пассажиров застал дождь. Осадки протекли сквозь крышу и залили вещи.

Также ранее на Приднепровской железной дороге хулиганы бросили камень в кабину движущегося поезда. Он попал прямо в глаз машинисту. В результате мужчина получил серьезную травму и частично лишился зрения.