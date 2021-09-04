"Звуки из ада": Укрзализныця шокировала пассажиров новыми вакуумными туалетами

Необычный туалет заметили в поезде "Киев – Измаил". / Скриншот

Вслед за презентацией публике новых плацкартных вагонов, пассажиры "Укрзализныци" провели тест-драйв новых вакуумных туателов. И оказались более чем удивлены. Все дело в том, что при сливе воды санузел издает очень неприятный звук.

Необычный туалет заметили в поезде, курсирующем по маршруту "Киев – Измаил". На ролике видно, как женщина сливает воду в туалете, после чего санузел начинает громко пищать, свистеть и "рычать". Все это продолжается практически минуту.

"Пассажиры испытали новые вакуумные туалеты, которые установили в поездах "УЗ". И все бы ничего, но звук работы этих унитазов напоминает звуки из ада. Может уж пусть обратно с педалькой вернут? Так и сердце может стать...", – говорится в публикации к видео.

В комментариях к ролику пользователи отметили, что такой звук может буквально напугать и заложить уши.

Бедные пассажиры крайнего в туалет купе.

Так и сердце может остановиться.

Какая страна, такие и туалеты

Напомним, недавно с поездом Львов-Мариуполь произошел курьез. Прямо в вагоне пассажиров застал дождь. Осадки протекли сквозь крышу и залили вещи.

Также ранее на Приднепровской железной дороге хулиганы бросили камень в кабину движущегося поезда. Он попал прямо в глаз машинисту. В результате мужчина получил серьезную травму и частично лишился зрения.