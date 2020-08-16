На Донбассе снайпер боевиков сдался украинским военным

В рядах боевиков - массовый деструктив / Фото: uapress.info

Спайпер самопровозглашенной республики ЛНР добровольно сдался Вооруженным Силам Украины и был оперативно задержан.

"Сегодня подразделения объединенных сил задержали стрелка-снайпера, у которого был обнаружен военный билет так называемой "ЛНР", небольшая сумма средств в российских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия. Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями и добровольно решил сдаться Вооруженным Силам Украины. Сейчас им занимаются компетентные органы", - сообщает пресс-служба Штаба ООС.

Специалисты разведки сообщают, что в подразделениях боевиков главари теряют контроль над личным составом. Пророссийские наемники все чаще злоупотребляют алкоголем и наркотиками, участились случаи суицида и дезертирства.