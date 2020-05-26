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Десятки ударов ножами: в полиции озвучили жуткие детали убийства девочки под Харьковом

26 мая 2020, 09:40

Зверское убийство (с отрезанием головы) 13-летней Кристины П. в селе Подворки под Харьковом продолжается обрастать новыми деталями.

Татьяна П.
Татьяна П. / Народная правда

Сотрудники полиции выступили с новым заявлением о причине зверского убийства школьницы Кристины П. из села Подворки (Харьковщина), в котором подозревают ее родную мать Татьяну.

Как рассказали в телеэфире полицейские, на теле девочки есть следы от 75 ножевых ранений, причем их наносили ножами различных размеров. В частности, 25 колото-резаных ран наличествуют на голове погибшей девочки и еще 50 — непосредственно на теле.

Напомним, ранее, 30 апреля 2020 года, около 06.00 на окраине Харькова прохожие заметили голую окровавленную женщину в неадекватном состоянии с ножом и пакетом, в котором лежала отрезанная голова. Потом выяснилось, что голова принадлежала ее 13-летней дочери.

Женщину, Татьяну П., взяли под стражу без права на залог два месяца без права на залог. Однако ее адвокаты подали апелляцию и потребовали для подзащитной меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Позднее полицейские утверждали, что женщина "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" нанесла дочери не менее, чем двадцать ударов ножом.

новости Харькова убийство полиция мать дочь
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