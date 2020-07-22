В центре Киева пылают две иномарки

В центре Киева горят автомобили / фото facebook.com/plakhonin

В среду, 22 июля, в Киеве на улице Большой Васильковской произошел пожар – загорелись две иномарки.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По информации очевидцев, горят автомобили марки BMW и Toyota.

"Автомобильный пожар в центре: сейчас на Большой Васильковской. Загорелись две машины - BMW и Toyota", - говорится в сообщении.

Правоохранителей и пожарников на месте пока нет.

В то же время Андрей Плахонин на своей странице в Facebook сообщил, что есть угроза взрыва. На фото, которое он опубликовал, видно две пылающие машины. У одной горит капот, а у второй - багажник.

Отметим, автомобили стоят на проезжей части у бордюра перед Дворцом "Украина" на улице Большой Васильковской.

Читайте такжеУ метро "Минская" в Киеве прогремел взрывНапомним, в Киеве вечером 21 июля произошел масштабный пожар в новом жилищном комплексе, расположенном по улице Стеценко.

Крыша здания была полностью охвачена огнем. Из-за пожара с дома слетали фрагменты обшивки.

На месте работали не меньше 6 единиц спасательной техники, дежурили полицейские и медики. В 23:02 пожар удалось локализовать.