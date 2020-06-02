Превратить Крым в военную базу: у Зеленского рассказали о планах России

Антон Кориневич рассказал о планах России в Крыму / УНИАН

Россия планирует превратить захваченный Крым на военную базу и расширить свою экспансию за пределы Черного моря, заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

Об этом пишет Укринформ.

По его словам, оккупировав Крым, Россия нарушила Договор об обычных вооруженных силах в Европе, что может привести к последствиям не только в Черноморском регионе.

"Оккупация Россией Крыма привела к резкому увеличению количества обычного вооружения и военной техники в Черноморском регионе, что превышает ограничения, предусмотренные Договором об обычных вооруженных силах в Европе", - сказал Кориневич.

Также он добавил, милитаризация полуострова началась почти сразу после незаконной оккупации. Она включала, в частности, перемещение в Крым военнослужащих, оружия и военной техники, в том числе боевых самолетов и ракет, способных нести ядерное оружие. Такое ракетное вооружение большой дальности на полуострове способно поразить всю южную часть Украины и территории соседних стран.

"В действиях Российской Федерации доминируют исключительно военные и политические интересы с целью преобразования захваченного Крыма на военную базу вместе с намерениями Кремля расширить экспансию за пределы Черного моря", - подчеркнул постпред президента Украины в АРК.

Он также уточнил, что Российская Федерация использует полуостров как основную материально-техническую базу для военных операций России в Сирии. Также на полуострове есть признаки восстановления ядерных военных объектов.

Читайте также"Мойтесь в лужах": украинский журналист пожелал "сдохнуть" жителям КрымаНапомним, ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич резко отреагировал на интервью, которое украинский журналист Дмитрий Гордон взял у бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской.

"Такие лица должны нести ответственность перед страной за совершение государственной измены и перед обществом за совершение военных преступлений. Кроме этого, такие лица, которые своими действиями напрямую способствовали оккупации части территории Украины, не могут и не будут считаться голосом крымчан, так как искажают факты и истину в своих утверждениях", — написал он в Facebook.